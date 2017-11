“Noi incercam sa facem un pas in spate si sa ne uitam global. Fluxurile de capital sunt reflectate de cele internationale, asa ca ne putem in perspectiva unui client international. Desi avem tendinta sa ne blamam permanent si ni se pare ca nu facem bine multe lucruri, daca ne uitam global, lucrurile nu se vad chiar atat de rau. De exemplu, desi sunt multe discutii in acest moment in Romania, in comparatie cu problemele care au fost in Ungaria sau Polonia, nu este atat de rau. Avem crestere economica buna, datoria guvernamentala nu este atat de mare ca in alte tari din regiune. Incercam sa fim proactivi, sa intampinam trendurile, se poate castiga din orice scenariu, cat timp esti pozitionat corespunzator”, a declarat Mihai Purcarea, in emisiunea Profesionistii in Investitii.