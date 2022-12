Teddy Dumitrescu, Publicis: Piața de media este mai tumultoasă ca niciodată. Pentru noi, creativitatea este "la Raison d'être"

Creșterea gradului de sofisticare din piața de media face ca tot mai mulți clienți ai agențiilor să își dorească un partener strategic în zona de comunicare, nu doar un furnizor de media. În aceste condiții, piața este mai tumultoasă ca niciodată, cu multe mișcări de conturi și pitch-uri, spun reprezentanții Publicis Groupe România, ce mai mare grup de marketing, comunicare și transformare digitală din țară.

”Se observă o sofisticare accelerată, atât a clienților, cât și a agențiilor, în încercarea de a înțelege mult mai bine contribuția fiecărui mediu și a fiecărei platforme în toate etapele Consumer Journey-ului”, a declarat Teddy C. Dumitrescu (foto dreapta), CEO Publicis Groupe România.

Obiceiurile de consum media s-au schimbat substanțial după cei doi ani de pandemie, fapt care a dus, implicit, și la o schimbare în piața media.

Online-ul egalează TV-ul în termeni de daily penetration și este mediul care înregistrează o evoluție spectaculoasă, cu creșteri de două cifre în ultimii trei ani. Ștefan Iordache, COO Publicis Groupe România

”TV-ul își păstrează un share relativ stabil în piața de media, dar audiența scade constant, aproape fiecare lună reprezentând un nou record de scădere. Online-ul egalează TV-ul în termeni de daily penetration și este mediul care înregistrează o evoluție spectaculoasă, cu creșteri de două cifre în ultimii trei ani”, subliniază Ștefan Iordache (foto stânga), COO Publicis Groupe România.

Nu în ultimul rând, segmentul Out-Of-Home se reinventează, cu apariția Digital OOH, care deschide acest mediu către execuții spectaculoase, cu mesaje adaptate în timp real, în funcție de stimuli externi, cum ar fi vremea, traficul înregistrat, etc.

Iordache estimează că piața de media a urcat cu 7% în 2022 față de 2021, o evoluție mai bună decât coridorul de creștere PIB de 4,6% - 5,8%. Potrivit acestuia, valoarea pieței a ajuns în prezent la 612 mil. euro, din care, publicitatea digitală - atât în cadrul publisherilor locali, cât și în cadrul platformelor internaționale - este estimată în 2022 la 24% din întreaga piață de media.

Cum se împacă creativitatea cu marketingul ”data driven”

În acest moment, Publicis Groupe are cea mai mare echipă de Data Intelligence din România, oferind Data Solutions pentru probleme de business, brand architecture, segmentare și comunicare with Data at the core.

Teddy C. Dumitrescu spune că una dintre principalele priorități ale Publicis Groupe România în 2023 va fi perfecționarea continuă a modelului "Power-of-One", prin care le oferă clienților acces la specialiștii noștri de top din toate disciplinele de comunicare. ”În acest fel, construim pentru fiecare client echipa cea mai performantă, pentru a rezolva fiecare business challenge specific. Și cu "Data at the Core", respectiv cu soluții de business informed by Data”.

CEO-ul Publicis Groupe România subliniază că ”data driven” nu este sinonim cu scăderea creativității în agenții, creativitatea fiind ”la Raison d'être” pentru Publicis.

”Vorbim de creativitate în înțelesul larg, nu creativitate limitată la content, cum ar fi un spot TV sau o execuție online. Business-ul nostru nu este «să facem campanii» - mai frumoase, mai moderne, mai repede, mai ieftin, etc. În cazul nostru, produsul «agenției» este o alchimie a Creativității, Datelor și Tehnologiei, care are un singur scop: creșterea directă și măsurabilă a business-ului clienților”, menționează el.

”Wellbeing-ul colegilor noștri este una dintre prioritățile Publicis pentru anul viitor. Din păcate, perioada pe care o traversăm este plină de incertitudini cauzate de un număr de factori externi, de la inflație galopantă, la criza energetică, la războiul din Ucraina. În aceste condiții, încercăm să le oferim colegilor noștri «the best People experience possible». Mai bine, mai simplu, mai uman decat în orice companie din România”, spune Ștefan Iordache.

COO-ul Publicis Groupe România adaugă faptul că menținerea unei legături cât mai apropiate cu clienții va fi o altă direcție prioritară în 2023.

”Încheierea pandemiei Covid-19 nu însemnă că business-ul s-a reîntors la «normalitatea» dinaintea pandemiei. Clienții au nevoie să captureze o parte cât mai importantă din vânzările e-Retail (care au devenit mult mai relevante dupa pandemie), au nevoie să își îmbunătățească footprint-ul în Digital, iar acestea sunt doar câteva exemple. Nivelul dialogului Client-Agenție s-a ridicat substanțial, aspectele mai degrabă execuționale ale campaniilor au rămas undeva în planul doi, iar conversația este, mai degrabă, despre identificarea unor soluții de Business Growth”, afirmă Ștefan Iordache.

Pentru 2023, Publicis Groupe Romania și-a bugetat o creștere a veniturilor de 10%, preponderent din future-facing services: eCommerce, Precision Media și Digital.

Publicis Groupe România, prezent de peste 25 ani pe piața locală, este cel mai mare grup de marketing, comunicare și transformare digitală din România

În portofoliul Publicis Groupe România se află unele dintre cele mai puternice agenții de marketing și comunicare din lume: Publicis, Leo Burnett, Saatchi&Saatchi+The Geeks, MSL The Practice, Zenith, Starcom și Spark Foundry.

Sursa foto: Publicis

