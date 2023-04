Managerii Bittnet (BNET), cea mai mare companie de IT de pe Bursa de Valori București, vor să schimbe politica de dezvoltare a companiei, grupul urmând să se concentreze mai mult pe creșterea profitului, în vreme ce creșterea businessului va trece în plan secundar. Nu rar, compania a fost criticată de micii acționari că sacrifică profitul pentru dezvoltarea accelerată, însă cuvântul acestora pare să cântărească mai mult acum după ce instituționalii de la Impetum au ajuns cel mai mare acționar Bittnet și i-au convins pe frații Logofătu, sinonimi cu succesul companiei de la înființare și până acum, să schimbe direcția.

Lansată în 2007, Bittnet a ajuns de la afaceri de 100.000 de lei în acel an, la 268 mil. lei în 2022, înregistrând o rată de creștere medie anuală de peste 40%. Bittnet este unul dintre cele mai bune exemple de succes pe bursa românească, compania folosind la maxim instrumentele disponibile în piața de capital și reușind să crească de 33 ori de la listarea din 2015.

Păstrând proporțiile, strategia Bittnet a fost similară celei aplicată de Banca Transilvania, în prezent cea mai mare bancă din România: grupul de IT a atras bani de la investitorii de pe bursă prin majorări de capital succesive și i-a folosit pentru dezvoltarea organică dar si pentru o ambițioasă campanie de M&A prin care a cumpărat mai multe companii din sector.

În schimb, acționarii au fost răsplătiți cu distribuții de acțiuni gratuite fapt care i-au mulțumit... o perioadă de timp. Totuși, după ce creșterea spectaculoasă a acțiunilor BNET din perioada 2015 – 2020 s-a oprit (vezi graficul de mai jos) tot mai multe voci din rândul acționarilor au cerut un focus mai mare pe profitabilitate, un focus care acum pare să fi intrat în topul priorităților CEO-ului Mihai Logofătu.

”Anterior, discursul nostru a fost despre creșterea businessului Bittnet la afaceri anuale de 100 mil. euro (500 mil. lei), menținând totodată compania pe profit. Nu a fost un angajament care să vizeze un anumit nivel de profitabilitate, pentru că ni s-a părut mult mai important să creștem rapid. În momentul de față, bugetul nostru nu mai reflectă o creștere atât de accelerată și începem să ne uităm la eficientizarea internă, adică ne concentrăm pe metode prin care putem extrage mai multă profitabilitate”, spune CEO-ul.

Mihai Logofătu deține 10,8% din companie, în vreme ce Cristian Logofătu, fratele acestuia, controlează 10,1% din acțiuni. Până în 2020, Cristian Logofătu a ocupat funcția de CFO în cadrul companiei, în prezent poziția oficială a acestuia în cadrul Bittnet fiind de membru în Consiliul de Administrație.

Ultimii trei ani au marcat însă intrarea Impetum în acționariat, unul dintre cei mai activi jucători locali din piața de capital. Astfel, prin intermediul Impetum Investments și al fondului Agista, grupul condus de Andrei Cionca a ajuns să controleze aproape 30% din Bittnet, devenind astfel cel mai mare acționar al companiei de IT.

De la stânga la dreapta: Cristian Logofătu, Mihai Logofătu, Andrei Cionca, Nicolae Kovacs.

”Credem că după ce Bittnet va atinge un anumit nivel de afaceri, să zicem o cifră cuprinsă între 500 mil. și 1 mld. lei, ea va deveni o țintă de investiție pentru fonduri de pensii și alți mari investitori instituționali. La acel moment ne vom gândi foarte serios dacă facem exit sau rămânem în acționariatul Bittnet”, a declarat Andrei Cionca, CEO Impetum Group

Cionca consideră că Impetum este ”un investitor de tranziție” care face legătura între etapa în care acționariatul Bittnet era dominat de mici investitori, de retail, și etapa în care marile fonduri de investiții vor intra în acționariat.

”Simt că ținta de afaceri de 500 mil. lei va fi atinsă mai rapid decât se anticipa; este ceva deja anunțat anterior și sfatul meu ar fi să nu mai vorbim de această etapă. Eu nu vreau să mă substitui managementului, dar cu certitudine există noi așteptări în piață și cu toții așteptăm o nouă țintă pentru următorii 3-5 ani, una la fel de provocatoare precum cele asumate până acum”, menționează Cionca.

Dincolo de o atenție mai mare acordată creșterii profitabilității, managementul Bittnet nu exclude nici posibilitatea ca în următorii ani să ofere dividende acționarilor, o premieră pentru compania de IT care până acum acordase doar acțiuni gratuite acestora.

”Anul acesta nu vom trece la distribuțiile de dividende, dar ne uităm împreună (n.red. cu acționarii) să revizuim politica de distribuție în funcție și de asteptările lor”, a explicat Mihai Logofătu.

Andrei Cionca susține că Impetum nu are așteptări privind dividendele, mai ales că în momentul de față cash-ul ținut acum în Bittnet este mai valoros decât o eventuală distribuție de dividende, datorită perspectivelor de creștere ale companiei. ”Acum nu am face push pe dividende. Suntem, până la urmă, un fond de growth”, adaugă el.

CEO-ul Grupului Impetum se așteaptă ca un exit din acționariatul Bittnet să se facă la o valoare de cel puțin 3x față de investiția inițială.

”Regula în industrie este ca nivelul capitalizării unei companii să fie de 1,2 – 1,4 ori cifra de afaceri anuală. În România, desigur, cifra este mai mică, pentru că nu suntem o piață matură, așadar vorbim probabil de 0,8 – 1. Noi am intrat în acționariatul Bittnet la un nivel de capitalizare similar celui înregistrat de companie în prezent (n.red 156 mil. lei). Dacă ținta de afaceri de 500 mil. lei se îndeplinește în următorii ani și proporția afaceri – capitalizare va fi de 1:1, atunci și investiția noastră ar urma să valoreze 500 mil. lei, așadar un nivel de aproximativ 3x față de cel la care am cumpărat”, explică Andrei Cionca.

Întrebat care va fi momentul la care Impetum își va dori un exit de la Bittnet, reprezentantul Impetum a menționat două variante în privința viitorului deținerii din compania de IT.

”Noi încercăm să pregătim compania pentru nivelul următor de investitori. Dacă, să zicem, Bittnet își dublează valoarea sau crește chiar mai mult în următorii ani, atunci poate Agista, acționar important al Bittnet, va deveni la rândul lui o țintă pentru investitorii instituționali. În aceste condiții poate vom rămâne în acționariatul Bittnet, având investitori instituționali în cadrul Agista. A doua variantă este cea ‘normală’ pentru o investiție, adică să menținem plasamentul 3-5 ani apoi să căutăm o variantă de exit la un moment dat”, spune Andrei Cionca.

Impetum va avea în curând, cel mai probabil, doi reprezentanți în board-ul Bittnet: Rudi Vizental (cofondator și CEO ROCA Investment) și Anca Manțiu (CFO Impetum Group). Numirea acestora în board depinde de deciziile din următoarea Adunare Generală a Acționarilor Bittnet, unde ar urma să se decidă și extinderea cu două locuri a Consiliului de Administrație.

Bittnet vrea să devină un campion regional în Europa Centrală și de Est

Atunci când s-a transferat pe piața principală a BVB, Bittnet anunța că țintește o creștere a afacerilor anuale până la 500 mil. lei până la finalul lui 2024, urmată de schimbarea focusului către profitabilitate.

„Personal cred nu doar că ținta de creștere propusă până acum va fi de depășită în curând, dar și că Bittnet Group poate ajunge la vânzări totale de peste 1 miliard lei în următorii 3 ani. Creșterea Bittnet va fi de două tipuri: creșterea organică, generată de produsele companiilor din grup și creșterea rezultată din tranzacții M&A” a spus Nicolae Kovacs, CEO Agista.

O parte din companiile din Grupul Bittnet prestează deja servicii pentru clienți externi, iar managementul promite că va crește acest tip de venituri deoarece ”pentru același efort putem obține prețuri mai mari, reducând totodată dependența de piața locală”.

”Ambiția noastră comună este să transformăm Bittnet Group într-un campion regional, începând cu 2024, cu precădere în zona ECE”, adaugă Mihai Logofătu.

Bittnet anunță mai multe oferte de obligațiuni și spune că le va deschide către micii investitori

Bittnet a anunțat că în viitor va face mai multe oferte de obligațiuni pe Bursa de Valori București, noutatea constând în faptul că acestea vor fi deschise către micii investitori de pe bursă, față de ofertele anterioare care se desfășurau prin plasamentre private către investitorii selectați în parteneriat cu firma de brokeraj care intermedia oferta.

”Dacă ne uităm la operațiuna din decembrie, am avut un plasament privat de obligațiuni plasat la 95 euro/obligațiune. Obligatiunea se tranzacționează acum la 104 acum. Asta ne arată că dacă am folosi mecanismele corecte ale pieței (n.red. ofertă publică) am fi plasat la 100 și am fi avut acum mai mulți bani. Pe parcursul anului, Bittnet Group va derula multiple oferte publice de obligațiuni, ceea ce este o premieră pentru piața de capital românească, modelată după ofertele Fidelis (n.red titluri de stat oferite de Ministerul Finanțelor pe bursă)”, a declarat Mihai Logofătu.

Bittnet este în prezent un grup de companii IT organizat în patru divizii: Educație (Bittnet Training, Equatorial), Clould & Infrastructure (Dendrio, Optimizor, TopTech, 2Net), Cybersecurity (Fort) și Business Platforms & Software (Elian solutions și Nenos).

Bittnet este evaluat în prezent pe Bursa de Valori București la 156 mil. lei.

