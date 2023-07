Hidroelectrica (H2O) a confirmat așteptările și a debutat pe Bursa de Valori București (BVB) cu o creștere de 5,7% în prima zi de tranzacționare. Investitorii au fost mulțumiți, brokerii și politicienii s-au felicitat între ei și totul pare perfect. Totuși, micii investitori români care au cumpărat în oferta Hidroelectrica, și care până acum nu mai tranzacționaseră pe bursă, au acum o dilemă: își vor lua câștigurile și vor îngroșa conturile băncilor, sau vor rămâne pe bursă pentru a încerca să obțină mai mult decât o dobândă bancară ce rareori acoperă rata inflației?

În prima zi de tranzacționare pe BVB, acțiunile Hidroelectrica au închis la prețul de 110 lei, adică au crescut cu 5,7% față de prețul oficial din oferta publică desfășurată de companie (104 lei) sau cu 9% față de prețul cu discount (100,88 lei) plătit de micii investitori în primele zile ale IPO-ului.

Creșterea Hidroelectrica din prima zi pe BVB a adus astfel investitorilor câștiguri mai mari decât dobânzile pe care băncile le practică în prezent la depozitele în lei pe un an de zile (dobânzi reale cuprinse în general între 6% și 7,6%).

Astfel, un investitor care, de exemplu, a cumpărat în ofertă 100 de acțiuni Hidroelectrica (preț total 10.088 lei) ar fi câștigat 912 lei în prima zi a companiei pe bursă.

Evoluția acțiunilor Hidroelectrica în prima zi pe bursă. Sursă grafic: Tradeville

”Interesul pentru acțiunile Hidroelectrica a fost foarte mare. În ultimele două săptămâni am deschis mai multe conturi noi de tranzacționare decât în ultimele 6 luni”, spune Marcel Murgoci, director de tranzacționare Estinvest, una dintre casele de brokeraj prin intermediul cărora s-au putut face subscrieri.

Interesul stârnit de Hidroelectrica este susținut și de cifre, nu doar de declarațiile brokerilor. Mai exact, valoare totală a ordinelor trimise de micii investitori a fost de 6,22 mld. lei, iar suma medie pusă la bătaie de un mic investitor român pentru a cumpăra acțiuni H2O a fost de 35.000 lei (7.000 euro).

Totuși, tocmai din cauză că cererea pentru acțiunile Hidroelectrica a fost mai mare decât totalul acțiunilor scoase la vânzare, investitorii au primit o treime din numărul acțiunilor pe care le-au subscris. Diferența de bani le-a fost returnată în cont, iar acum aceștia trebuie să decidă dacă rămân cu banii pe bursă, sau îi retrag.

”Există o oarecare neclaritate în rândul celor care, atrași de IPO Hidrolectrica, au deschis pentru prima dată un cont de investiții. Au cumpărat de o parte din banii alocați acestei operațiuni și acum nu există o claritate suficientă în legătură cu pașii următori. Nimeni nu îți poate spune ce va face o acțiune peste o zi sau zece ani, dar cu certitudine pe bursă au existat, există și vor există oportunități de investiție. Un cont de investiții îți faciltează accesul la acestea, fiind evident doar o condiție necesară nu și una suficientă”, spune Alin Brendea, director general adjunct al Prime Transaction, o altă firmă de brokeraj prin care investitorii au putut subscrie în IPO.

În cazul românilor care nu au investit niciodată la bursă și care vor acum să cumpere titluri Hidroelectrica sau ale altor companii, primul pas este deschiderea unui cont de tranzacționare la o firmă de brokeraj. O listă a firmelor de brokeraj autorizate să opereze pe Bursa de Valori București poate fi accesată la ACEST LINK. La același link veți putea vedea și care sunt casele de brokeraj care permit deschiderea unui cont online, fără a fi necesar să vă deplasați fizic la sediul firmei.

Cinci opțiuni pentru cei care vor să își țină banii pe Bursa de Valori București

Încă de la început trebuie spus că nivelul potențial al câștigurilor pe care un investitor le poate avea pe o bursă ”clasică”, precum Bursa de Valori București, este mult mai redus comparativ cu opțiuni spectaculoase, dar adesea păguboase, precum intens promovata piață crypto.

Așadar, setarea așteptărilor este foarte importantă dacă decideți să rămâneți investitori pe Bursa de Valori București. Cel mai probabil nu vă veți dubla banii an de an, un câștig mai realist pe care puteți miza fiind de 10-20% pe an.

BET-TR, de exemplu, indicele care urmărește evoluția celor mai importante companii de pe BVB (și care include și dividendele cash distribuite de acestea), a adus investitorilor un câștig de 211% de la înființarea din septembrie 2014 (ultimii 9 ani). Așadar, investitorii au câștigat în medie 23,4% pe an și au reușit să își tripleze banii, dar într-o perioadă lungă de timp, nu de pe o zi pe alta.

Ce poți face acum pe BVB cu banii rămași din oferta Hidroelectrica?

1) Achiziția de mai multe acțiuni Hidroelectrica

Dacă nu sunteți mulțumiți de câte acțiuni ați obținut în IPO-ul Hidroelectrica, puteți oricând cumpăra mai multe titluri H2O direct de pe bursă. Desigur, se pune problema că societatea a crescut deja pe bursă și prețul ar putea fi considerat prea mare în prezent. Totuși, chiar și în cazul unor scăderi pe termen scurt, Hidroelectrica rămâne cel mai mare producător de energie din România, cea mai profitabilă companie de stat și totodată o companie care distribuie an de an 90% din profitul de miliarde pe care îl înregistrează. Doar aceste elemente sunt suficiente pentru a contura o imagine pozitivă pentru companie pe termen mediu-lung.

”Pe termen mediu, și mai ales lung, evoluția titlurilor H2O va fi influențată de factori obiectivi ce vor ține, cu preponderență, de evoluția economică a Hidroelectrica. Mai exact, de prețul energiei electrice, de politica de investiții și, poate cel mai important, de modul în care va putea fructifica plasarea în sectorul energiei verde, sector atât de atractiv pentru investitori în vremurile noastre”, spune Alin Brendea.

2) Titluri de stat

Dacă banii cu care ați alimentat contul bancar au fost transferați dintr-un depozit bancar și vă gândiți să îi «parcați» tot acolo, ar trebui să știți că la BVB sunt tranzacționate titluri de stat. Sunt obligațiuni emise de statul român, deci cu cea mai bună garanție. În plus, dobânzile sau câștigurile obținute din tranzacțiile cu astfel de titluri nu sunt impozitate, spre deosebire de dobânda bancară.

”Fiind tranzacționate la BVB, ele au o lichiditate mult mai bună decât a unui depozit bancar. Dacă ai nevoie de bani reprezentând o fracțiune dintr-un depozit bancar, va trebui să lichidezi acel depozit. În schimb la BVB vinzi exact de câți bani ai nevoie. În plus sistemul de tranzacționare adaugă automat la prețul tranzacție și dobânda acumulată până în acel moment”, spune brokerul Prime Transaction

Mai jos regăsiți randamentele anuale ale unor titluri de stat tranzacționate în lei.

Nume Simbol Randament (YTM) Maturitate Titluri de stat 2024 12 R2412A 6,67% Decembrie 2024 Titluri de stat 2023 12 R2312A 6,6% Decembrie 2023 Titluri de stat 2025 09 R2509A 6,57% Septembrie 2025

3) Alte mari companii românești din sectorul energetic

Companiile din sectorul energetic au avut cel mai mult de câștigat în ultimii ani, dominați din creșterea prețurilor la gaze și curent. Dincolo de Hidroelectrica, cei mai mari jucători din acest domeniu sunt Petrom (SNP), Romgaz (SNG) și Nuclearelectrica (SNN).

Petrom tocmai a anuțat cel mai mare profit din istorie pentru anul 2022, iar Romgaz și Nuclearelectrica sunt două dintre cele mai bune plătitoare de dividende de pe Bursa de Valori București.

4) Companii care genereză venituri pasive

În ultimii ani, pe piață românească au fost numeroase companii care au acordat dividende semnificative, Bursa de Valori București fiind recunoscută ca una dintre piețele europene unde se înregistreaza cele mai bune randamente anuale din dividende.

”Crearea unui portofoliu care să conțină companii plătitoare de dividend este o modalitate mai puțin riscantă și mai lichidă de a-ți lua expunere pe bursă. Și un mod bun prin care să combini expunerea pe acțiuni cu confortul obținerii unor sume constante de bani”, subliniază Alin Brendea.

La acest link puteți vedea un tablou de ansamblu al companiilor de pe BVB care au oferit anul acesta cele mai bune dividende.

5) Doar pentru cei tari de inimă: Mici companii cu potențial mare de creștere

Dincolo de ”mamuți” de miliarde de lei, precum Petrom, Hidroelectrica, Banca Transilvania sau Romgaz, pe Bursa de Valori București investitorii pot găsi și companii de talie mică/medie care încercă să se dezvolte folosind mecanismele pieței de capital.

Bittnet este poate cel mai bun exemplu în acest sens, compania de IT ajungând astăzi la o valoare de piață de 179 mil. lei, după ce, în prima zi pe bursă (2015) valora 7,9 mil. lei. Bittnet este astăzi o comăanie listată pe piața principală a BVB.

Companiile de talie mică, aflate la început de drum și cu potențial mare de creștere, sunt în general listate pe AeRO, o piață de asemenea administrată de BVB, dar care a fost concepută în special pentru acest tip de firme.

Atenție însă, deși potențialul de creștere este clar mai mare în cazul companiilor de pe AeRO, și riscurile ca o astfel de firmă să nu confirme așteptările, sau chiar să se închidă, sunt incomparabil mai mari comparativ cu companiile de talie mare din piața principală a bursei.

Sursa foto: BVB

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: