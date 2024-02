Grupul TeraPast a semnat acordul pentru achiziţia Grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhl din Austria, o tranzacţie în valoare de 16,53 milioane de euro.

"În urma finalizării negocierilor, a fost semnat acordul pentru achiziţia Grupului Wolfgang Freiler de la familia Uhl din Austria, care deţine facilităţi moderne de producţie în Ungaria şi o divizie dinamică de distribuţie pe mai multe pieţe din Europa Centrală şi de Vest. Preţul tranzacţiei este stabilit la 16,53 milioane de euro, sumă acoperită din surse mixte (interne şi finanţare bancară), la care se adaugă un mecanism de "earn-out" în funcţie de EBITDA realizată de Grupul Freiler în 2024", menționează oficialii Teraplast.



Potrivit sursei citate, achiziţia extinde şi completează portofoliul de produse al Grupului TeraPlast, facilitând accesul la noi pieţe, cu potenţial ridicat, din centrul şi vestul Europei. Structura businessului care face obiectul tranzacţiei reprezintă, aşadar, un pas semnificativ în extinderea exporturilor Grupului în vestul Europei, subliniază comunicatul.



"Parafăm acum rezultatul unei munci intense de analiză atentă şi calcule precise de oportunitate. Întreg mediul de afaceri trebuie să urmărească planuri de extindere şi dezvoltare pe termen lung, să ducă produsele şi capitalul românesc în toată Europa, nu să încetinească de teama conflictelor sau să se lase descurajaţi de cei care cred mai puţin în perspectivele lor. În ultimii ani am investit masiv şi am marcat un exit de succes, având în jur conflicte armate şi o pandemie. Pornim cu planuri ambiţioase către pieţele din Vest odată cu această achiziţie", a declarat Dorel Goia, preşedintele Consiliului de Administraţie TeraPlast.



Grupul Wolfgang Freiler a fost achiziţionat de la familia Uhl, care activează în mai multe domenii: construcţii, imobiliare şi HoReCa. Polytech şi Pro-Moulding, cele două subsidiare ale Grupului Wolfgang Freiler, desfăşoară activităţi de producţie pe teritoriul Ungariei, în timp ce Freiler gestionează activitatea de distribuţie. Polytech produce ţevi pentru protecţia cablurilor electrice şi a fibrei optice iar Pro-Moulding este specializată în injecţia de mase plastice. O altă entitate a Grupului deţine o bază industrială extinsă pe 5 hectare de teren şi hale în sud-vestul Ungariei. Produsele sunt comercializate pe pieţele din Ungaria, Cehia, Austria, Germania şi Franţa, unde companiile deţin poziţii solide de piaţă.



În urma tranzacţiei, cei 144 de angajaţi ai Grupului Freiler se vor alătura echipei Grupului TeraPlast.



"Am regăsit cu plăcere în TeraPlast un partener strategic ideal pentru a continua tradiţia de 20 de ani de performanţă şi creştere a companiei. Amplasarea fabricilor noastre şi relaţiile solide, de durată cu clienţii sunt în armonie cu strategia de creştere a TeraPlast. A fost deosebit de important pentru mine că TeraPlast îşi propune să păstreze echipa actuală, asigurând astfel o tranziţie lină a operaţiunilor şi colaborări de succes cu clienţii noştri", a declarat Jurgen Uhl.



La rândul său, Alexandru Stânean, CEO TeraPlast, a anunţat investiţii de 2 milioane de euro pentru dezvoltarea Grupului Wolfgang Freiler.



În 2022, Freiler a înregistrat o cifră de afaceri de 31 milioane de euro şi o EBITDA de aproape 4 milioane de euro, ceea ce înseamnă o marjă EBITDA de 12%.



Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de sud-est. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast Moldova şi Somplast.

Sursa foto: Teraplast

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: