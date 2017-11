Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, si cel care are pe maini legile justitiei, nu intelege de ce 30.000 de oameni au protestat, duminica seara, in toata tara. ”Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile", a spus Iordache.

Zeci de mii de oameni au iesit, duminica, in strada, nemultumiti de modificarile pe care Guvernul PSD le pregateste in justitie. Acestia se tem ca justitia sa nu ajunga sa fie controlata politic si au cerut demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In replica, fostul ministru Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13, cel care a provocat cele mai mari proteste din Romania de dupa Revolutie, nu intelege nici de data aceasta de ce au iesit oamenii in strada. Acesta spune ca ca parlamentarii...