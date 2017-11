Iata mesajul exprimat de catre Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei printr-un comunicat de presa:

"Anul 2018 va fi un an greu pentru Romania, pentru politicieni, cetateni si companii, deopotriva. Am luat nota de faptul ca Guvernul a adoptat in regim de urgenta actul normativ care schimba Codul Fiscal, cu aplicare efectiva peste 7 saptamani. Intelegem ca mesajele noastre de ingrijorare generala, dar si observatiile propuse Ministerului de Finante nu au fost considerate suficient de relevante de catre autoritati pentru a fi puse in aplicare".

Sigur, Guvernul poate adopta Ordonante de Urgenta (chiar daca urgenta nu se justifica) si fara sa tina cont de argumentele mediului de afaceri. Domnule Prim Ministru, noi mediul de afaceri, format din companii private cu capital romanesc si strain, vom aplica si vom respecta legile Romaniei. Va asiguram ca ne pasa de angajatii nostri si de Romania. Vom vedea in viitor daca ingrijorarile noastre se vor materializa sau nu. Pentru binele tuturor, speram sincer sa nu fie cazul!

DAR: Ce se va intampla daca nu ne-am inselat?

Mesajul public lansat de dumneavoastra in numele Guvernului Romaniei conform caruia mediul de afaceri este cel care genereaza lipsa de fonduri la buget pentru scoli, infrastructura sau servicii medicale este unul profund fals si daunator societatii romanesti.

Negresit si in mediul privat (ca si in zona bugetara) se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile. Dar in marea sa majoritate, mediul de afaceri este CORECT si este cel care produce bunastare in Romania. Companiile cu capital strain (multe dintre ele multinationale), bancile si sute de mii de antreprenori romani isi respecta angajatii si legile tarii.

Ei sunt cei care asigura banii din care sunt platiti profesorii si doctorii, magistratii si judecatorii, din care sunt construite scolile si spitalele. Banii care sustin administratia publica. Banii din care se dezvolta Romania.

Toate aceste companii si toti acesti antreprenori trebuie RESPECTATI. Daca Guvernul are dovezi clare ca sunt companii cu capital autohton sau strain care nu respecta legea, va rugam, in mod public, sa le nominalizati si sa informati institutiile abilitate.

Domnule Prim Ministru, cetatenii Romaniei au dovedit ca isi gasesc repede alternative de a trai si in alte tari. Pentru a crea prosperitate in Romania, mediul privat are nevoie de RESPECT, INCREDERE si PREDICTIBILITATE, din partea celor care conduc tara. Domnule Prim Ministru, in cele din urma, cine va raspunde pentru oportunitatile pierdute si pentru plasarea Romaniei intr-o alta liga pentru investitori, din cauza modificarilor masive aduse Codului Fiscal din 2018 si anuntarea lor cu doar 7 saptamani inainte sa intre in vigoare?

Din respect pentru dumneavoastra si institutia pe care o conduceti, va informam ca organizam o conferinta de presa miercuri, 15 noiembrie, pentru a detalia aceste mesaje.

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei,

in numele a peste 2.000 de companii, care angajeaza peste 600.000 de oameni si genereaza anual afaceri de peste 50 miliarde de euro".

Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei a fost infiintata ca initiativa privata, non-politica, ce reuneste marile asociatii de afaceri din Romania, patronatele, Romanian Business Leaders, Consiliul Investitorilor Straini, Camera de Comert a Statelor Unite ale Americii, Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania, ambasadele celor 26 de state ale Uniunii Europene, la nivel de atasat comercial, si ale Ambasadei SUA si Canadei, cu scopul de a oferi o baza coerenta pentru consultare cu Guvernul si alte institutii publice pe teme care au impact asupra climatului economic si de afaceri din Romania.