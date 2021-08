Mută pisica în curtea colegilor? Cioloș spune că nu simte apetit pentru reforme din partea PNL și UDMR

Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș a declarat că reformele n-au avansat așa cum și-ar fi dorit formațiunea sa și că nu simte “apetit la colegii din coaliție” pentru acestea.

Invitat în studioul Digi24, el a precizat că nu dă termene, însă că “dacă a trecut un an de zile și nu vedem reforme trebuie să ne punem întrebări ce a funcționat și mai ales ce n-a funcționat și să vedem dacă există într-adevăr la pertenerii noștri de guvernare un apetit de reforme”. Europarlamentarul totodată a spus că USR PLUS va face o analiză în toamnă privind performanțele propriilor miniștri.

„E devreme să facem genul ăsta de evaluare pe ministere. Va fi după congres. Va trebui o evaluare în coaliție a guvernului, ca atare, nu doar a unor miniștri.

Se vede cu ochiul liber, reformele n-au avansat așa cum noi ne-am fi dorit. Mă refer la reforma administrației publice, o creștere a performanței prin depolitizare. Asta înseamnă organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor, mai ales la cele de conducere, claritate în evoluția profesională pentru cei care lucrează acolo, fără proptele politice sau sinecuri (...) fără lucrurile acestea n-avem cum să facem reforme eficiente.

Cu pensiile speciale batem pasul pe loc. Nu simt apetit la colegii din coaliție să avansăm pe dosarele astea, mă refer la colegii din PNL și UDMR. Am tot insistat, din partea USR PLUS, să luăm în discuții. E un grup de lucru care s-a constituit cu colegi din Parlament și cu Ministerul Muncii. Am discutat zilele trecute cu colegi din acel grup și n-au avansat discuțiile. Nu prea au fost disponibili ceilalți colegi să se întâlnescă”, a declarat Dacian Cioloș..

Acesta mai spus că formațiunea sa, din punct de vedere politic, este gata să-și asume “toate reformele pe care le-am promis în campania electorală și pe care le-am pus în programul de guvernare”.

