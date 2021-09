Florin Cîțu despre conflictul din coaliție: România nu are timp de jocuri politice

Florin Cîțu a declarat că nu România nu are timp de jocuri politice, referindu-se la conflictul actual al coaliției de Guvernare în care USR-PLUS s-a declarat împotriva adoptării proiectului de investiții Anghel Saligny. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi neanunțat, potrivit celor de la USR-PLUS, lucru care a stârnit un conflict în coaliție.

„Programul este pentru români. Nu ne mai permitem să avem localități în România care nu au acces la fonduri europene și care să rămână nedezvoltate. Am susținut toate soluțiile din coaliție pentru desființarea SIIJ și ce au mai solicitat partenerii de guvernare”, a afirmat Florin Cîțu, referindu-se la acuzația de șantaj din partea liderilor USR-PLUS, care au afirmat că prim-ministrul a condiționat desființarea SIIJ de acceptarea planului Anghel Saligny.

Florin Cîțu s-a plâns că sunt localități în România în 2021 care nu au canalizare, nu au apă curentă, și că membrii coaliției de guvernare nu ar trebui să saboteze măsurile luate în favoarea românilor, care au nevoie să primească finanțări. „Suntem în urmă pe fonduri europene suntem în urmă cu avizări, cu ghiduri. Mă aștept de la colegi să nu obstrucționeze activitatea guvernamentală”.

„USR-PLUS au vrut desființarea SIIJ, UDMR au vrut mai întâi rezolvarea chestiunii pensiilor speciale. Eu am spus foarte clar că mă interesează să dezvoltăm România. Nu avem timp de jocuri politice, să condiționăm dezvoltarea României de un interes sau altul”, a declarat Florin Cîțu.

Proiectul de investiții care a produs acest scandal prevede investiții de 50 de miliarde de lei (10 miliarde de euro) în zonele rurale.

Vicepremierul din partea USR-PLUS, Dan Barna, l-a acuzat în cursul zilei pe prim-ministru că încalcă protocolul stabilit atunci când s-a încheiat coaliția de guvernare, după ce Cîțu afirmase că, în pofida amenințărilor, proiectul Anghel Saligny va fi adoptat la finalul ședinței de Guvern.

„Am văzut în această dimineaţă, în şedinţa de guvern, deşi luni în cadrul şedinţei de coaliţie am convenit împreună cu partenerii noştri de guvernare că vom continua discuţiile şi pe PNDL 3, şi pe SIIJ, şi pe pensiile speciale şi urma ca în următoarea şedinţă a coaliţiei să venim cu anumite variante, cu formule şi cu amendamente, am constatat în această şedinţă de guvern, unde la pregătitoare nu exista nimic prevestitor, că pe lista suplimentară a fost introdus, la surpriză, acest PNDL 3, un program despre care am exprimat numeroase rezerve din mai multe motive. Este, în primul rând, o chestiune de încălcare a actului adiţional al protocolului de guvernare pe care l-am semnat împreună cu partenerii noştri", a susţinut Dan Barna.

