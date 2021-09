USR PLUS discută cu AUR pentru o moțiune de cenzură comună împotriva lui Cîțu

USR PLUS discută cu partidul AUR în vederea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Cîțu, cele două partide având împreună 122 de parlamentari, număr suficient pentru a demara procesul.

Purtătorul de cuvânt al USR PLUS a punctat faptul că premierul Cîțu și-a pierdut susținerea USR PLUS și că funcționează fără o majoritate parlamentară. El a dezmințit și zvonurile apărute în spațiul public referitoare la diverse înțelegeri între USR PLUS și PNL legate de schimbarea ministerelor pe care aceștia le conduc.

”USR PLUS nu vrea să facă troc de ministere, nu se va întâmpla. Dacă Florin Cîțu se agață de scaun, îl vom da jos în Parlament. Am discutat cu toate partidele despre o moțiune de cenzură. Cu cei de la AUR am discutat să vedem dacă avem o variantă, sunt 122 de semnături, deci putem depune o moțiune, rămâne să discutăm despre text. As vrea să nu ajungem aici, dar asta de pinde de maturitatea politică a lui Cîțu”, a daăugat Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al formațiunii.

-știre în curs de actualizare-

