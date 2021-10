Moțiunea denunțării incompetenței politice

Înainte de a începe să dezvolt ideea, vreau să clarific faptul că nu am nicio afinitate politică, poziția mea fiind atât de distantă față de aceste treburi că de obicei sunt criticat pentru faptul că prefer să mă țin cât mai departe de astfel de subiecte. Dar câteodată nu te poți abține și trebuie să spui ceva.

Este clar că ne aflăm într-o criză politică, una care ne-a agitat pe toți și care le-a întunecat judecata celor din clasa politică, până în pragul în care au debitat inepții una după alta, în momente în care aveau impresia că spuneau lucruri inteligente.

Contextul este creat de moțiunea de cenzură inițiată de PSD și susținută de USR PLUS și AUR. Moțiunea a fost votată, iar Guvernul Cîțu a picat, cei 281 de parlamentari care au votat au și decis în unanimitate că este timpul ca Florin Cîțu să cedeze locul pe care l-a încălzit cu laudele legate de creșterea economică falsă din acest an, creștere raportată la nimicul din 2020. Și aș spune că a fost raportată la mai puțin decât nimic, pentru că 2020 a fost un an în care economia a avut de suferit. Un an în care economia a pierdut mult, astfel că acea „creștere” lăudată de Cîțu în 2021 se poate numi cel mult „revenire”. Singurul lucru de care Florin Cîțu nu se poate simți prea vinovat este acela că tragedia economică și socială din ultimul an și jumătate a avut o cauză mai mare: adică Pandemia de COVID.

Evident că putem discuta și despre modul în care a fost gestionată această perioadă. Este clar pentru cei mai mulți români că gestiunea a fost una deficitară. De la reglementările vagi și confuze legate de restricții, la închiderea totală a unor afaceri care au suferit în urma restricțiilor și până la închiderea școlilor și redeschiderea lor, o temă pe care inclusiv cei care s-au aflat în Guvern, până luni 5 octombrie, au spus că: nu ne putem juca de-a închisul și deschisul școlilor de pe o zi pe alta.

Ce să mai spunem de scumpirea prețurilor la alimente, la gaze, la electricitate. Cu toții ne uităm cu grijă la lunile de iarnă și la facturile pe care urmează să le plătim. Am avut un guvern care nu a știut să gestioneze liberalizarea pieței energiei, nici impactul economic adus de pandemie. Dincolo de orice ar spune oricine, a fost clar că furnizorii de electricitate și de gaze au profitat de degringolada creată și de pandemie, și de guvernarea deficitară.

Sunt multe motive pentru care Guvernul Cîțu a picat, dar o dată cu moțiunea de cenzură în care a fost aprinsă lumânarea de pe colivă, pe lângă faptul că a picat un guvern într-un mod foarte clar, la fel de evidentă a fost și incapacitatea oamenilor din politică de a judeca lucrurile și de a evalua inclusiv cuvintele care le ies pe gură. Mă feresc să folosesc termenul de „prostie”, dar este greu de evitat.

O să fie singura ocazie în care o să folosesc termenul de mai sus, dar moțiunea de cenzură a denunțat incapacitatea de gândire a clasei politice, atât din partea celor care au votat pentru, dar și a celor care sperau să rămână în Guvern.

Autodenunțul lui Cîțu

Îl urmăream la tribună pe Florin Cîțu, care ținea un discurs înainte ca moțiunea să fie supusă la vot. Le-a atras atenția foștilor colegi din Guvern, cu care și-a frecat coatele atâta amar de vreme, promovând o guvernare performantă și pentru România, când rezultatele și efectele sunt vădit contrare.

Cătălin Drulă fusese considerat ca fiind un ministru competent. De la tribuna Camerei Deputaților, Florin Cîțu îl face incompetent pe Cătălin Drulă, folosindu-se de propriile vorbe și acțiuni ale fostului ministru de la Transporturi.

Fostul premier spunea că fostul ministru a fost de acord că și la Transporturi a fost incompetență. Cu alte cuvinte, Cătălin Drulă s-a făcut singur incompetent, votând împotriva unui guvern incompetent, din care a făcut și el parte. Evident că aici, chiar și Florin Cîțu are dreptate. Cătălin Drulă s-a dezis imediat de fostul lui șef de la Palatul Victoria, chiar și cu prețul de a-și autodenunța incompetența.

De cealaltă parte, Florin Cîțu, amețit de frustrarea că foștii parteneri de la guvernare s-au întors împotriva lui, că s-au dezis de el, vădit agitat de situația în care a ajuns, conștient fiind că nu va scăpa așa cum a făcut-o data trecută, știind că nu mai are motive să fie politicos cu foștii lui colegi, a spus o altă inepție cât casa:

„Am tolerat prea mult miniștri incompetenți din Guvern. Trebuia să-i demit mai de mult!” – a tunat Cîțu, în uralele propriilor colegi de la PNL.

Păi, dă-mi voie să te întreb, Cîțule: Asta este misiunea ta, ca premier al României? Acesta a fost obiectivul tău? Să tolerezi incompetența miniștrilor tăi, în detrimentul bunăstării neamului pentru care spui că vrei să guvernezi?

Ignorând incompetența miniștrilor tăi, ignori interesele statului român. Suntem atât de aproape de ceea ce se poate numi subminarea economiei naționale și a intereselor sale, lucru total neconstituțional, inacceptabil din partea unui premier, compromis făcut doar de dragul de a te agăța de scaun, de a proteja interesele politice și nu pe cele ale oamenilor care și-au pus bazele în tine să fii un premier competent și să pui interesele lor mai presus de orice.

Am avut un șef care mi-a spus la un moment dat, când am spus o prostie, că am ratat ocazia perfectă de a nu spune nimic. Ei bine, Cîțule, ai ratat ocazia perfectă de a nu spune nimic. Ai încercat să spui ceva inteligent, dar ai spus o prostie cât casa.

Te-ai autodenunțat că ai tolerat în mod deliberat incompetența din guvern, iar în felul acesta ai validat faptul că moțiunea de cenzură era justificată. Că nu mai aveai ce căuta în fruntea Guvernului.

Din dorința de a da o replică unor foști parteneri de guvernare, nu ai făcut altceva decât să recunoști că te-a durut fix undeva de români, ci te-a interesat doar stabilitatea la putere, închizând ochii, acceptând miniștri incompetenți, care nu deservesc intereselor României, pentru că aveai nevoie de majoritate pentru a sta la putere, pentru a sta în Guvern.

Așa arăți că te interesează România? Așa ne convingi că meritai să fii premier? Ei bine, nu, domnule Florin-Vasile Cîțu. Un om care tolerează și este conștient că oamenii din Guvern nu sunt capabili să guverneze țara este doar un complice la o guvernare incompetentă.

N-am avut nicio opinie legată de Florin Cîțu până la discursul în cauză. Mă amuzau declarațiile lui legate de creșterea economică, dar afirmațiile lui de dinaintea votării moțiunii nu-l transformă doar într-un premier inapt, ci și în unul rău intenționat. Un premier care păzește un guvern incompetent și o face cu bună știință nu poate fi considerat un premier bun sub nicio formă. Prin urmare, rezultatul moțiunii, deși a venit pe fondul rupturii cu USR PLUS, este unul meritat. Nu meritați să fiți în fruntea Guvernului.

Și mă întreb cât timp le va lua colegilor din PNL să vadă ce deserviciu mare ați făcut în această vară partidului, cu toată această campanie pentru alegerile pentru șefia PNL. Partidul pare acum mai scindat ca niciodată. O altă dovadă de incompetență politică. Interesele de a rămâne premier, de a ajunge în fruntea partidului, de a fi adulat, de a vă pune în față au deservit nu numai intereselor personale, ci și ale partidului.

Mi-e teamă să mă gândesc la următoarea propunere de premier. Voi spune că de aceea prefer să mă țin departe de subiectele politice, de aceea mi-e lehamite să ies și să votez la alegeri, pentru că nu mai am niciun fel de încredere în nimeni. Au venit politicieni tineri pe scena politică, oameni în care multă lume și-a pus baza, oameni pe care i-au vrut în locul PSD-ului, dar din păcate, din ce văd, ca om care nu are nicio afinitate politică, și îmi place să cred că privesc pe cât se poate de imparțial ceea ce se întâmplă, pentru că nu sunt atașat de nimeni, părerea mea este că avem o clasă politică nesatisfăcătoare și care nu inspiră încredere. Aș fi vrut să folosesc cuvinte mult mai dure, dar mă abțin, de dragul de a nu alimenta discuții cu partizanii niciunei grupări politice.

