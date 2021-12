Preşedintele USR Dacian Cioloş solicită premierului Nicolae Ciucă să îl demită „de îndată" pe ministrul Florin Roman. Acesta îl numește un impostor mărunt, care și-a falsificat CV-ul.

„Îi cer domnului prim-ministru Ciucă să îl demită de îndată pe ministrul Florin Roman, care se dovedește a fi un impostor mărunt, cu tot CV-ul falsificat”, a transmis Dacian Cioloș într-un mesaj pe Facebook.

Acesta îi transmite premierului că fiecare secundă în care îl menține în post, Florin Roman compromite iremediabil funcția de ministru al Cercetării.

„Compromite ideea de meritocrație și competență pentru orice tânăr care și-a făcut studiile cu trudă, pentru orice cetățean normal din această țară care nu a fentat școala. Dați-l afară!”, a scris Cioloș.

Surse guvernamentale au precizat că premierul Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului Cercetării, Florin Roman, să clarifice acuzaţiile de plagiat care îi sunt aduse cu privire la lucrarea de masterat, urmând ca, în funcţie de decizia pe care o va lua acesta, să procedeze în consecinţă, transmite Agerpres.

Conform surselor guvernamentale, „gestul demisiei" ar fi unul „onorabil" în acest caz, în viziunea şefului Executivului. Ministrul Cercetării, Florin Roman, a susţinut că acuzaţia de plagiat la adresa lui e nefondată.

„Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. La finalul disertaţiei, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aş spune pe acest subiect, inclusiv faptul că profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanţă pentru cei care şi-au propus să îmi găsească nod în papură, să susţină o campanie de denigrare a mea, să dovedească fapte de care nu mă fac vinovat", a scris Roman, pe Facebook.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: