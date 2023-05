Maia Sandu: Obiectivul nostru este ca Republica Moldova să fie membru UE cu drepturi depline până în 2030

Obiectivul Republicii Moldova este ca până în 2030 să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, a declarat preşedintele Maia Sandu.

Şeful statului moldovean a spus, cu prilejul mitingului pro-european desfăşurat la Chişinău, că integrarea în Uniunea Europeană "este unica şansă ca Moldova să se dezvolte" şi "să nu trăiască în şantajul rusesc, în sărăcie şi corupţie", notează Agerpres.ro.

"Proiectul nostru de ţară şi obiectivul nostru este ca Moldova să fie până în 2030 membru cu drepturi depline al familiei europene. Acesta nu este doar angajamentul meu. Avem susţinerea Uniunii Europene în acest drum şi asta o cere poporul Republicii Moldova. A cerut-o de fiecare dată când a ieşit în stradă să-şi apere drepturile, a cerut-o la alegeri, o cere acum când, iarăşi, ne-am adunat împreună pentru a decide soarta Moldovei. Europa este mai mult decât o lozincă politică, Europa este un mod de viaţă, un vis care trebuie să devină realitate şi este şansa poporului nostru să trăiască în pace, în linişte şi în belşug. Acest vis depinde de fiecare dintre noi", a transmis Maia Sandu.

Ea a subliniat, în faţa a peste 75.000 de persoane, că "moldovenii trebuie să fie europeni nu doar în valori, aşa cum suntem astăzi, ci şi în acte".

"Timp de 34 de ani au încercat să ne blocheze viitorul, să ne dezbine, să ne ţină în sărăcie, să ne şantajeze, au vrut să fim dependenţi, au vrut să îngheţăm, să cădem. Dar noi am rezistat! Noi suntem rezistenţi. În 34 de ani am rezistat în pofida tuturor piedicilor. Am rămas o ţară cu oameni liberi, o ţară democratică, o ţară care-şi merită locul în Uniunea Europeană. Suntem un popor demn, spunem ce vrem şi suntem fermi în deciziile care ţin de ţara noastră. Acest lucru l-au dorit şi părinţii noştri, şi toţi cei care au apărat Moldova prin sacrificii şi cu fruntea sus", a adăugat preşedintele Republicii Moldova.

La Adunarea Naţională "Moldova Europeană" de la Chişinău sunt prezenţi şi preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, dar şi europarlamentarul român Siegfried Mureşan.

