Fostul ministru Eugen Teodorovici a anunţat că va candida la preşedinţia României în alegerile din 2024, la conferinţa "Uniţi pentru Naţiune", organizată şi susţinută de Blocul Suveranist Român (BSR).

"Eugen Teodorovici are doar 52 de ani, cu o carieră bogată, fost ministru în guvernele Ponta şi Dăncilă, nu doar a adus expertiză în domeniul Integrării Europene şi al Finanţelor, ci şi o perspectivă matură asupra vieţii şi a responsabilităţilor pe care le implică servirea ţării", se arată într-un comunicat de presă.



Blocul Suveranist Român (BSR), o platformă complexă, propune un Plan de ţară sub numele de "A Treia Republică". Această iniţiativă îşi propune să adune partidele naţional-suveraniste pentru a-şi uni forţele şi a obţine victoria în alegerile din 2024, informează sursa citată.



Înfiinţat cu două luni în urmă, Blocul Suveranist Român - BSR reuneşte partide complexe, avându-i în conducere pe Silviu Crăiescu de la Partidul Dreapta Republicană, Ninel Peia de la Partidul Neamul Românesc, Generalul Constantin Onişor de la Partidul Neamul Românesc, Dan Chitic de la Coaliţia pentru Naţiune, Florin Eremia de la Blocul Suveranist Român, Secretarul General Cosmin Vătafu de la Blocul Suveranist Român, Negre Tudor de la Partidul Reformator, Stelian Sima de la Partidul Uniunea Populară Social Creştină şi Mihai Cristian de la Partidul Patria.



"Cu un număr semnificativ de partide unite sub acelaşi steag, Blocul Suveranist Român - BSR reprezintă un fenomen unic în peisajul politic românesc. Platforma adună lideri cu viziuni diferite, dar unite în efortul de a aduce schimbarea. Anunţul lui Eugen Teodorovici despre candidatura sa la preşedinţia României în 2024 adaugă o notă de încredere în abilitatea Blocului Suveranist Român de a propune soluţii consistente pentru problemele ţării", se mai arată în comunicat.

Sursa foto: Agerpres FOTO

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: