In al treilea trimestru din acest an, dezvoltatorii imobiliari au livrat pe piata de spatii de birouri din Capitala, proiecte cu o suprafata totala de 71.200 metri patrati, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara JLL. In acelasi timp, cele mai importante tranzactii, din punct de vedere al suprafetei de spatii de birouri inchiriate, au fost reprezentate de acordurile de pre-inchiriere semnate de Amazon si Bitdefender in Globalworth Campus (13.555 mp) si respectiv Orhideea Towers (9.250 mp).

Pe de alta parte, la nivel primelor noua luni, pe piata de spatii de birouri din Bucuresti, dezvoltatorii au livrat proiecte cu o suprafata totala de 114.200 metri patrati. Zona de Centru-Vest a beneficiat de cea mai mare suprafata de birouri livrata in acest an, cu 64.200 metri patrati, in doua proiecte, iar prin finalizarea primei faze a Timpuri Noi Square (33.000 m), zona de sud s-a pozitionat pe locul secund din punct de vedere al stocului nou pus pe piata in primele 9 luni. Stocul de birouri din Bucuresti a crescut la 2,5 milioane de metri patrati.

Trimestrul trei a consemnat livrarea primei faze din proiectul de spatii de birouri The Bridge (36.200 mp), Sema Park 4 (28.000 mp) si BASP Victoria Office (7.000 mp). De asemenea, in ultimul trimestru din acest an urmeaza sa mai fie livrat un singur proiect de mari dimeniuni in Bucuresti, de 29.000 metri patrati, Globalworth Campus faza 1, in zona Dimitrie Pompeiu.

Cele mai importante tranzactii p segmentul de inchirieri in T3 2017 Cladire Chirias Tip tranzactie Suprafata (mp) Globalworth Campus Amazon* Pre-lease 13.555 Orhideea Towers Bitdefender Pre-lease 9.250 Globalworth Campus Stefanini Cerere noua 6.750 The Landmark UiPath Cerere noua 4.600 Unirii View NTT Data Cerere noua 4.000 Premium Plaza Webhelp Reinnoire 3.500 Sema Parc Temenos Reinnoire 2.500 The Landmark Systematics Cerere noua 2.119 Timpuri Noi Square Go Pro Cerere noua 1.700

*Potrivit lui Dimitris Raptis, deputy CEO Globalworth.

JLL subliniaza, de asemenea, ca in primele noua luni din 2017 piata de investitii din Romania a ajuns la 610 milioane de euro, o valoare cu aproape 44% mai mare decat cea inregistrata in perioada similara a anului 2016 (423 milioane de euro). Numarul tranzactiilor a crescut, dar valoarea medie s-a mentinut la aproximativ 25 milioane de euro. Achizitiile de cladiri de birouri au reprezentat 25% din totalul tranzactionat, acestea fiind urmate de industrial si hoteluri.

Pe segmentul de spatii de birouri, cele mai importante tranzactii au fost preluarea de catre Immochan a Coresi Business Park din Brasov de la Ascenta Management si vanzarea catre Globalworth a cladiriii C din Green Court Bucharest de catre Skanska.

"Potrivit planurilor de investitii anuntate de dezvoltatorii imobiliari, 2018 se anunta un an mai bogat in livrari noi decat 2017, mai ales pe sectorul office si retail. Daca toate proiectele anuntate vor fi duse la bun sfarsit, stocul de birouri din Bucuresti va creste cu peste 300.000 de metri patrati, iar cel de retail din Romania va fi mai bogat cu 200.000 metri patrati", spune Andrei Drosu, consultant research department JLL Romania.

