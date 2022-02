Emanuel Poștoacă, Nordis: 2021 a fost un an excepțional, iar cel mai bun an va fi următorul

Nordis Group a înregistrat în 2021 vânzări totale de 400 de milioane de lei, ceea ce înseamnă circa 80 de milioane de euro, iar președintele grupului, Emanuel Poștoacă, este de părere că 2022 va fi și mai bun, atât pentru compania pe care o conduce, dar și pentru piața imobiliară în general.

Piața imobiliară, în special cea rezidențială s-a bucurat atât de o creștere a cererii, dar și a ofertei, a tranzacțiilor și a prețurilor, iar Nordis, unul dintre cei mai activi dezvoltatori din România, care are în derulare proiecte în București, Brașov, Sinaia și Constanța, a înregistrat o creștere a vânzărilor peste așteptările companiei.

„Anul 2021 a fost unul excelent pentru noi. De fapt, a fost cel mai bun an din istoria Nordis. Cu toate astea, dacă ne întreabă cineva care a fost cel mai bun an, vom spune că va fi cel care va urma, adică anul în care am intrat deja.

Pentru 2022 ne așteptăm la o creștere de cel puțin 30% a vânzărilor față de anul trecut. Este un obiectiv realizabil, este fezabil și credem că-l vom atinge”, a declarat, pentru wall-street.ro, Emanuel Poștoacă (foto).

Dacă previziunile companiei s-ar îndeplini, ținând cont de rezultatele din 2021, nivelul vânzărilor Nordis Group în 2022 ar trebui să se apropie de pragul de 495 de milioane de lei, adică în jur 100 de milioane de euro.

Nordis lucrează deja la noi proiecte, care ar putea fi anunțate în toamnă

Președintele Nordis Group ne-a dezvăluit că în acest an vor livra o bună parte dintre proiectele care sunt deja în derulare, dar și că lucrează în paralel la lansarea unor noi proiecte, pentru care așteaptă să fie finalizate etapele de negociere și autorizare.

„Anul acesta vom finaliza cât mai mult din ce avem noi în lucru, în special la cel mai mare proiect al nostru, cel din Mamaia, unde vom inaugura hotelul, vom livra și partea rezidențială, blocurile 3 și 4 din complex. Totodată, avansăm foarte mult la șantierele pe care le-am deschis deja, în Mamaia 2, Sinaia, în București, pe strada Fabrica de Glucoză și undeva la mijlocul lunii februarie vom începe și proiectul din Brașov. Nu în ultimul rând avem și noi negocieri pentru alte proiecte, care vor fi și ele anunțate când vom obține toate autorizațiile”, ne-a mai spus Emanuel Poștoacă.

Președintele companiei nu ne-a putut oferi detalii legate de viitoarele proiecte sau orașele în care se va extinde, dar primele vești le-am putea afla în cea de a doua parte a anului 2022, când Nordis speră să încheie etapele antemergătoare lansării noilor proiecte pe care le are în plan.

„Deocamdată încă suntem în etapele de achiziție a terenurilor, de obținere a autorizațiilor și a documentațiilor necesare, așa că nu putem anunța nimic concret în momentul de față. Ce pot spune este că focusul nostru este acela de a ne extinde cu proiectele noastre în zone de turism de relaxare.

Nu vom intra nici anul acesta cu hotelurile noastre în orașele mari pentru a face turism de business, să facem concurență lanțurilor de hoteluri care se ocupă cu acest segment. Ne vom îndrepta tot către destinațiile care au stațiuni turistice de orice fel ar fi ele”, ne-a mai dezvăluit Emanuel Poștoacă.

Grupul analizează și posibilitatea contrucției unui hotel în Deltă

Oficialul companiei ne-a explicat, în schimb, că Nordis are în vizor extinderea în orice zonă cu potențial turistic în România, fie că este vorba de mare, de munte, chiar și în Delta Dunării.

„Toate hotelurile pe care le vom construi vor avea același standard de calitate și vor beneficia de aceleași servicii, doar că vor fi diferite ca localizare geografică: mare, munte, poate în anii care urmează și în Deltă. Încă analizăm. Etapa de analiză este importantă și vrem ca toate proiectele noastre să fie de succes. Vom construi în principal hoteluri, mai mari, mai mici, în funcție de specificul și cerințele zonelor în care ne vom extinde”, ne-a explicat președintele Nordis Group.

Totodată, Emanuel Poștoacă ne-a mai spus că vor încerca să dezvolte zona de enoturism, adică tot ce înseamnă turism în vie, pentru pasionații de vinuri, tipul de clientelă al Nordis pliindu-se pe această zonă.

Pe lângă componenta de dezvoltare imobiliară, care include atât partea de construcții, arhitectură și design, dar și partea de agenție de vânzări, în grupul Nordis se regăsește și o agenție de turism, denumită Nordis Travel, pe care compania vrea să o dezvolte în continuare.

Vânzări mult peste așteptări la proiectul Nordis din Mamaia

În ceea ce privește obiectivele pentru prima parte a acestui an, Nordis Group se concentrează pe inaugurarea hotelului din Mamaia, cel mai mare proiect al grupului, care face parte dintr-un proiect mai amplu, care se va transforma în Nordis City, ce va include mai multe facilități și a cărui investiție este estimată la circa 400 de milioane de euro.

”Focusul nostru principal pentru prima parte a anului este deschiderea hotelului din Mamaia, iar în paralel vom continua și dezvoltarea celorlalte componente din proiect. Avem capacitatea și resursele necesare, atât umane, cât și financiare pentru a face acest lucru”, ne-a mai spus Emanuel Poștoacă.

Nordis a înregistrat un ritm de vânzări impresionant pentru proiectul din Mamaia, prima fază de dezvoltare a proiectului fiind lichidată aproape în totalitate. Potrivit președintelui grupului, peste 90% dintre unitățile disponibile atât în componenta de hotel, cât și cea rezidențială fiind deja vândute.

Pentru zona hotelieră, Nordis a venit cu acest nou model de business prin care poate vinde către investitori apartamentele din hotel, pe care aceștia le lasă în continuare în grija grupului, care se va folosi de ele pentru a le închiria către turiști, plătind înapoi un randament de 7% lunar către proprietarii investitori.

În ceea ce privește faza a doua a proiectului Nordis Mamaia, au fost vândute deja 20% dintre unitățile disponibile, deși lucrările pe acest șantier au debutat abia în toamna anului trecut, iar perioada de construcție va dura circa 2 ani.

Referitor la celelalte proiecte din țară aflate deja în curs de derulare, cel mai mic proiect al companiei este cel din București, de pe strada Fabrica de Glucoză, care presupune construcția unui turn de locuințe de lux (P+9), Nordis View, care va fi compus din 51 de apartamente, sală de fitness, spații comerciale, locuri de parcare și boxe. Valoarea proiectului este estimată la 15 milioane de euro și ar urma să fie finalizat, într-un scenariu optimist în luna decembrie a acestui an sau în luna februarie a anului următor, dacă vor apărea întârzieri. Din acest proiect, președintele Nordis ne-a dezvăluit că până în prezent a vândut deja peste 30% dintre unitățile disponibile.

Proiectul din Sinaia a fost și el lichidat în proporție de peste 80% din unitățile disponibile, iar dintre acestea 90% dintre clienți cumpăraseră încă din faza de proiect.

Compania mai are în derulare alte două proiect, unul la Brașov, pentru ca lucrările vor demara luna aceasta, și încă unul în Mamaia, ambele urmând să fie livrate, conform lui Emanuel Poștoacă, în a doua parte a anului 2023.

Sursa foto: Nordis Group

