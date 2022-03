Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că este deschis să colaboreze cu dezvoltatorii imobiliari care au proiecte pe raza Sectorului pe care-l administrează de a derula investiții în infrastructură, finanțate chiar de către dezvoltatorii.

Într-un întâlnire cu reprezentanții dezvoltatorilor care au proiecte în Sectorul 6, reprezentanții autorităților locale au prezentat 19 proiecte potențiale, incluzând străzi noi, spații verzi, grădinițe, școli și alte obiective de utilitate publică.

Printre cele mai mari proiecte se numără extinderea stației de metrou Preciziei, proiect estimat la 218 milioane de lei, amenajarea unui parc și a unei grădinițe în zona OMV Grozăvești, 17,6 milioane de lei, sau modernizarea căii ferate și realizarea unui pasaj subteran sau suprateran în zona Preciziei, proiect evaluat la 17,5 milioane de lei. Printre altele, am putea menționa și propunerea de construire a unei grădinițe în zona Bulevardul Ghencea, intersecție cu Strada Brașov, investiție evaluată la 1,8 milioane de lei. În listă mai intră și un proiect de tunel de cale ferată, parcuri, străzi, drumuri de acces și intersecții. Sursa: Vego Holdings

Printre dezvoltatorii implicați se numără nume mari de companii, care dețin proiecte importante nu doar în Sectorul 6, ci în tot Bucureștiul și chiar în toată țara. AFI Europe, River Development (SEMA PARK), Avangarde, Genesis Development sunt doar câteva dintre numele care au propus proiecte de infrastructură.

În total cele 19 proiecte au o valoare estimată la 291,5 milioane de lei.

Sursa: Vego Holdings

Demararea acestei inițiative, spune Ciprian Ciucu, a venit ca o soluție de a ajunge la un punct comun cu reprezentanții mediului privat, pentru o dezvoltare imobiliară în acord și cu necesitățile publice, în condițiile în care în trecut au fost construite mai multe proiecte imobiliare care nu au ținut cont de lipsa unor elemente de infrastructură publică importante, cum ar fi școli, grădinițe, parcuri, străzi și altele.

Citeste si: Piața imobiliară, între scumpirea materialelor, scăderea ofertei și...

„Am vrut să facem această întâlnire cât mai publică pentru a nu naște discuții că Primăria a făcut o înțelegere cu dezvoltatorii. Cred că acest dialog este foarte util și benefic pentru că trebuie să colaborăm și nu să ne încurcăm unii pe alții mergând prin justiție.

Ce opțiuni am ca primar? Sunt trei opțiuni. Una ar fi să fac abuz în serviciu și să nu le emit autorizații de construire, ca apoi să vină să mă cerceteze DNA sau să plătesc dauna creată pentru că am blocat acea investiție. A doua opțiune este aceea să semnez, dacă au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, sau am opțiunea să fac ceea ce fac acum: să discutăm, să negociem și să vedem care este beneficiul public”, a spus primarul de la Sectorul 6 în discursul său.

Potrivit acestuia, este nevoie de o colaborare pentru că „autoritățile nu pot ține pasul cu proiectele de infrastructură cu ritmul în care construiesc dezvoltatorii”,

Citeste si: Cum „optimizează” dezvoltatorii costurile unei construcții – ce...

Ce vrea Primăria și ce urmăresc dezvoltatorii?

Printre principalele probleme subliniate în cadrul evenimentului, atât de Ciprian Ciucu, dar și de reprezentanți ai dezvoltatorilor sunt, cele legate de lipsa infrastructurii, care afectează atât modul de viață al comunităților, dar și afacerile dezvoltatorilor.

Din partea autorităților viziunea este aceea că dezvoltatorii au construit fără să țină cont de nevoile comunităților care iau naștere în ansamblurile rezidențiale pe care le-au construit.

„Mă gândesc și eu că majoritatea celor care se mută în ansamblurile acestea noi sunt oameni tineri. Tineri care au în plan să facă și copii. Aceștia vor avea nevoie de grădinițe, de școli. Dacă vii și faci un proiect rezidențial cu 2.000 de apartamente, ce faci? Deja vorbim de un număr de elevi care pot umple un liceu. Nu mai putem construi fără să avem un plan sau o strategie”, a spus, printre altele, primarul Sectorului 6.

Citeste si: One United Properties: Nevoia de spațiu locativ există pe toate...

În cadrul unei conferințe de presă de anul trecut, Ciprian Ciucu spunea că „nu poți să faci ansambluri rezidențiale de mii de apartamente și să vii să ceri Primăriei să construiască străzi, școli și spitale”.

De cealaltă parte, dezvoltatorii se plâng că nu primesc autorizații pentru a construi chiar ei elementele de infrastructură de care au nevoie ca proiectele lor să devină mult mai atractive, adică mai ușor vandabile, iar lipsa unor drumuri, utilități, școli, parcuri și așa mai departe nu le permite dezvoltatorilor să crească prețurile sau să vândă mai rapid.

Sunt mulți dezvoltatori care spun că vor să construiască ei elemente de infrastructură, dar că nu pot să o facă din cauza autorităților, legislației sau birocrației.

Dar dincolo de toate acestea, dezvoltatorii vor să crească valoarea propriilor proiecte imobiliare pentru a-și crește marjele de profit, iar elementele de infrastructură publică sunt necesare pentru a obține un câștig mai mare.

Citeste si: Guvernul înființează un registru al utilajelor

Cum ar fi posibil un parteneriat între Primărie și dezvoltatori

Proiectele ar urma să fie derulate din banii dezvoltatorilor, iar pentru că este vorba de proiecte de utilitate publică, administrația Sectorului 6 s-a arătat deschisă să colaboreze cu dezvoltatorii pentru a obține certificatele de urbanism și autorizațiile necesare, pentru a demara proiectele de infrastructură pe care vor să le dezvolte din fonduri proprii.

Modelul propus de primarul Sectorului 6 este acela ca, acolo unde proiectele intră pe proprietatea privată a dezvoltatorilor, elementele de utilitate publică să intre în administrarea publică să fie donate către Primărie.

În cazul în care un proiect propus intră pe proprietatea publică, Primăria va ceda terenurile respective către dezvoltatorii implicați, pe durata construcțiilor, urmând să-și organizeze șantierele așa cum cred ei de cuviință, iar la finele lucrărilor, acele terenuri, cu elementele de infrastructură să fie trecute înapoi în domeniul public, al Primăriei.

Citeste si: Ciucu a semnat plata exproprierilor ce vizează realizarea a 4 noi...

Potrivit autorităților, nu este o obligație din partea dezvoltatorilor de a dona terenurile către Primărie, dar cel mai probabil o vor face, în special în cazul străzilor care vor avea nevoie de administrare, cum ar fi curățenie, deszăpezire și așa mai departe.

Potrivit arhitectului șef al Sectorului 6, Marcel Bera, principala condiție pentru realizarea acestor proiecte este aceea de a respecta documentația de urbanism, ceea ce înseamnă că lucrările pot fi realizate și pe domeniu privat, dar și pe domeniu public, chiar dacă este vorba de un proiect realizat de o companie privată, adică de un dezvoltator.

Situația incertă a PUZ-urilor, un obstacol important

În București, cinci dintre cele șase sectoare ale Capitalei au probleme în ceea ce privește Planurile Urbanistice Zonale (PUZ), printre acestea și Sectorul 6.

În cazul Sectorului 5, potrivit primarului Ciprian Ciucu, în prezent, instanța a suspendat PUZ-ul care fusese adoptat în 2020, iar în prezent funcționează pe PUZ-ul care a fost adoptat în 2013 și modificat în 2016.

Acest PUZ, însă, este și el contestat în instanță, iar primarul de la Sectorul 6, dar și arhitectul șef al sectorului, Marcel Bera, spun că sunt șanse ca și acesta să pice.

„Recomandarea mea este aceea ca dezvoltatorii care au astfel de proiecte să depună cererile pentru obținerea certificatelor de urbanism cât mai repede, pentru că s-ar putea să nu mai apuce, pentru că, dacă va fi suspendat și PUZ-ul din 2013, va trebui să eliberăm certificatele de urbanism pe baza Planului Urbanistic Global (PUG) care este de acum 20 de ani”, a declarat Marcel Bera.

Primarul Ciprian Ciucu a explicat că trecerea la PUG va obliga dezvoltatorii să depună un set complet diferit de documente pentru a obține certificatele de urbanism și autorizațiile necesare.

Edilul de la Sectorul 6 a mai spus că se așteaptă și votarea noului cod de urbanism, care este în lucru la Ministerul Dezvoltării și care va trebui să treacă de Parlament. După adoptarea acestui cod, administrațiile locale vor putea interveni și ele, punctual, în legătură cu unele prevederi legale, adăugând unele elemente specifice zonelor și orașelor, adică nu vor putea veni cu modificări radicale, ci doar de detaliu.

Ciucu, despre suspendarea PUZ-urilor: Ce era să se întâmple rău s-a întâmplat deja

Primarul Sectorului 6 a lăsat de înțeles că suspendarea PUZ-urilor sectoriale de anul trecut a fost o decizie care a venit cam târziu. Deși nu a spus dacă ar fi fost o decizie inspirată sau nu, acesta a spus că acele proiecte care ar fi trebuit blocate prin suspendarea PUZ-urilor nu mai pot fi blocate.

„Ce era să se întâmple rău în Capitală, în ceea ce privește dezvoltările, s-a întâmplat deja”, a spus Ciprian Ciucu.

Potrivit lui, autoritățile nu mai pot anula sub nicio formă ceea ce s-a dezvoltat deja, deoarece, în condițiile în care un dezvoltator și-a obținut toate documentele conform legislației, chiar dacă legislația nu a fost cea mai bună, acei dezvoltatori și-au îndeplinit obligațiile legale.

Prin urmare, o administrație locală nu poate să-și invalideze, prin contestație în instanță, propriile decizii, neexistând un cadru legal care să permită așa ceva, singura soluție, în cazul de față, fiind aceea ca o parte terță să vină și să conteste acordarea unor certificate de urbanism sau autorizații de construcție.

Nu vom vedea aceste proiecte finalizate prea curând

Potrivit declarațiilor primarului Ciprian Ciucu și a dezvoltatorilor prezenți la evenimentul organizat de Primăria Sectorului 6, în prezent vorbim de proiecte propuse, investiții asumate de dezvoltatori, pentru care companiile trebuie să depună documentele necesare pentru a obține autorizațiile obligatorii pentru demararea acestor proiecte. Deocamdată, niciun dintre aceste proiecte nu are toate autorizațiile necesare, prin urmare, lucrările nu vor demara prea curând.

Aspectul birocratic al obținerii tuturor documentelor necesare pentru aceste proiecte va fi și el un element care va îngreuna implementarea proiectelor de infrastructură propuse, durata de obținere a tuturor autorizațiilor și avizelor necesare, incluzând aici și documentele ce trebuie eliberate de Primărie, Garda de Mediu și alte instituții ale statului, s-ar putea întinde pe 2 ani. Caz confirmat atât de autorități, dar și de către reprezentanții dezvoltatorilor prezenți la întâlnirea de la Primăria Sectorului 6.

Prin urmare, chiar dacă Primăria și dezvoltatorii vor găsi punctele comune după care să lucreze pentru realizarea acestor proiecte, până când construcția lor va fi posibilă va mai trece ceva timp. Dacă luăm în calcul o medie de 2 ani de așteptare pentru obținerea tuturor autorizațiilor și perioadele de execuție ale lucrărilor, cel mai probabil nu vom vedea niciunul dintre aceste proiecte finalizate în următorii 3-4 ani.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: