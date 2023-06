Investiții publice de aproximativ 2 miliarde de euro în obiective precum modernizarea infrastructurii feroviere și de acces din portul Constanța au ca scop atragerea investitorilor la malul mării.

Aceste investiții prevăd lărgirea gurii de acces în Midia, realizarea unor cheuri, modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice, un nou terminal pentru aeroportul Mihail Kogălniceanu ce va crește capacitatea cu 50%, două noi spitale de cardiologie și oncologie & pediatrie, un nou stadion precum și noul bulevard Madrid aduc o nouă perspectivă pentru piața imobiliară locală, care va intra într-o nouă etapă de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Una din investițiile importante este noul bulevard Madrid, cu patru benzi, care va conecta bulevardul Tomis din zona Boreal cu bulevardul Aurel Vlaicu din zona Vivo.

”Pe măsură ce zona centrală își atinge limita, orașul se extinde către zona de Vest”, explică Lucian Asanachescu, CEO al IMRA Real Estate, companie locală de consultanță imobiliară.

Conform IMRA Real Estate prețurile terenurilor autorizate din Constanța variază între 225 – 400 Euro/mp pentru dezvoltări mixed-use și de retail, 55-70 Euro pentru dezvoltări logistice și 350-1.000 Euro/mp pentru dezvoltări rezidențiale, în funcție de zonă. Rezidențialul reprezintă cel mai dinamic sector al pieței imobiliare din Constanța, atrăgând investitori precum Impact, One United Properties, Gran Via Real Estate, Maurer Imobiliare, Certion, PSE, O.B.A sau Toth Developments. Conform imobiliare.ro prețurile de vânzare ale unităților rezidențiale nou construite din Constanța au înregistrat o ușoară scădere de 2% în luna mai 2023, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu un preț mediu pe mp de 1.560 Euro + TVA pentru Constanța și 1.750 Euro + TVA pentru Mamaia – Năvodari.

În ceea ce privește piața închirierilor, aceasta a fost influențată de imgiranții ucraineni, nivelul chiriilor înregistrând un plus de 19% în mai 2023 față de mai 2022, conform imobiliare.ro. Grupul PSE este unul din cei mai activi investitori locali rezidențiali din Constanța cu trei proiecte în diverse stadii de derulare Lakeside Home în Ovidiu (400 de apartamente & 41 vile), Southside Residence în Constanta (386 de apartamente) și Marina Blu în Mamaia (87 de apartamente), un total de 914 unități locative. Totodată zona de sud a litoralului este în plină efervescență: Certion are în dezvotare proiecte de 60 de milioane de Euro în Olimp-Neptun, proiecte ce vor avea un rol semnificativ în revitalizarea zonei şi vor permite valorificarea experinţei litoralului pe întregul an.

Sectorul hotelier totalizează 383 de unități, dintre care doar una afiliată unui brand internațional, așa cum arată datele transmise de Est Hospitality către RPC. ”Accederea României în spațiul Schengen va avea un impact semnificativ asupra circulației turistice în zona Constanța-Mamaia-Mamaia Nord și vom vedea multe hoteluri care vor fi deschise tot timpul anului”, explică Mircea Drăghici, Managing Partner, Est Hospitlity.

În ultimii ani, investițiile în sectorul industrial și logistic au pus piatra de temelie pentru dezvoltarea profilului regiunii. Loturile de teren disponibile, costurile mai mici cu forța de muncă, infrastructura dezvoltată și conectivitatea reprezintă argumente puternice pentru Constanța. Globalworth, în parteneriat cu Global Vision și WDP, sunt principalii investitori în logistică din zonă.

Constanța beneficiază de un stoc modern de spații comerciale de 185.000 mp. Marea majoritate au fost construite în ultimii 15 ani și au beneficiat de programe de renovare în derulare. Conceptele noi de agrement atât din Mamaia, cât și în Neptun & Olimp aduc noi oportunități pentru segmentul de retail.

Constanța este impresionantă în ceea ce privește dimensiunea investițiilor și diversitatea sectoarelor economice. Cu toate acestea, trebuie să ajungă din urmă restul polilor regionali în ceea ce privește prezența și cultura corporativă. Chiar dacă orașul este al cincilea cel mai mare centru educațional din România ca număr de studenți, nu există nicio investiție într-o clădire modernă de birouri, de clasă A.

Sursa foto: shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: