Sudul Litoralului, noul „El Dorado” pentru dezvoltatorii imobiliari, în timp ce Nordul este sufocat de clădiri

Sudul Litoralului a devenit un adevărat "El Dorado" pentru investitorii din sectorul turistic şi imobiliar în condiţiile în care cei peste 250 de dezvoltatori imobiliari din Constanţa anunţă investiţii care depăşesc 250 de milioane de euro în următorii ani, potrivit unei analize realizate de o firmă de consultanţă, citat de Agerpres.

Investiţiile vor fi direcţionate în proiecte imobiliare mixte - hoteluri, apartamente, restaurante şi alte facilităţi turistice în Neptun, Jupiter, Venus, Saturn şi Olimp.



"După ce, ani la rând, Mamaia şi Năvodari s-au aflat în focusul investitorilor, dovadă cele peste 50.000 de apartamente şi camere de hotel construite în ultimii ani, în ultima perioadă dezvoltatorii imobiliari mizează tot mai mult pe staţiunile din sudul Litoralului. Dacă în zona de nord s-a mizat în principal pe construcţia de blocuri, în Neptun, Jupiter, Saturn, Olimp şi Venus dezvoltatorii au lansat proiecte mixte, cu apartamente, garsoniere, camere de hotel şi facilităţi turistice precum restaurante, baruri, piscine, zone de entertainment şi shopping", arată analiza realizată de firma de consultanţă Frames la comanda companiei Sopra Resort.



Potrivit consultanţilor, zona de nord a Litoralului este sufocată de clădiri, iar infrastructura utilitară (gaze, curent, străzi, transport în comun rutier/feroviar) lasă de dorit. Aglomeraţia, problemele logistice, lipsa locurilor de parcare şi numărul redus de facilităţi turistice (de la magazine la restaurante, baruri, modalităţi de distracţie etc.) au făcut ca investitorii în domeniu să se focuseze pe zone cu un potenţial superior, iar staţiunile din sud oferă această infrastructură, a explicat Răzvan Popa, Head of Sales la Sopra Resort, companie cu patru proiecte imobiliare în Saturn, Jupiter, Olimp şi Neptun.



Afacerile din sectorul dezvoltării imobiliare din zona Litoralului au crescut spectaculos în ultimii ani. Potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor, citate în analiză, cifra de afaceri netă a celor 255 de companii cu cod CAEN 4110 (dezvoltare imobiliară) din judeţul Constanţa a crescut de la 2,87 milioane lei în 2010 la 583,8 milioane de lei în 2020, ultimul an pentru care există datele finale.



Estimările Frames indică o cifră de afaceri de 610 milioane de lei în 2021 şi de peste 650 milioane de lei în 2022.

Sudul este ceva mai aerisit

Studiul privind potenţialul investiţiilor de pe Litoral arată, totodată, că firmele din acest sector au raportat, în 2020, un profit net de 254,3 milioane de lei, faţă de 194.146 lei în urmă cu 10 ani.



"Staţiunile din sud sunt mult mai aerisite din punct de vedere urbanistic, graţie planurilor de dezvoltare locală care limitează dezvoltarea imobiliară şi impun asigurarea unor elemente de infrastructură urbană esenţiale, precum drumuri de acces, utilităţi şi spaţiu verde. În plus, extinderea plajelor şi lucrările de infrastructură realizate cu fonduri UE creează un fundament economic, mai ales turistic, semnificativ, cu un potenţial de creştere a valorii investiţiilor imobiliare'', afirmă experţii.



Şoseaua Constanţa-Mangalia, planurile privind realizarea autostrăzii litorale, calea ferată recent reabilitată pe relaţia Bucureşti-Constanţa şi accesul facil în staţiuni cu trenul, alături de planurile privind dezvoltarea aeroportului din Tuzla creează premisele unei creşteri semnificative economice.



"Dezvoltarea imobiliară semnificativă, evidenţiată de cele peste 100 de proiecte investiţionale şi a planurilor investiţionale cifrate la aproximativ 250 de milioane de euro pentru următorii ani, poziţionează această zonă drept una dintre cele mai dinamice platforme de business din România", a afirmat Adrian Negrescu, managerul Frames.



Potrivit studiului, afacerile din acest sector vor creşte semnificativ economia zonei, pentru că business-urile din construcţii atrag printre cele mai multe afaceri pe orizontală, de la furnizorii de materiale de construcţii, la utilităţi, resursă umană, comerţ şi servicii.



În ceea ce priveşte preţurile, mare parte dintre proiectele în dezvoltare propun preţuri între 75.000-85.000 euro pentru un studio (45-55 mp), între 75.000-170.000 euro pentru apartamente cu 2 camere (55-90 mp) şi de la 280.000-1.120.000 pentru penthouse-uri cu suprafeţe între 135 şi 450 mp.

Citeste si: Cristian Nicola: Sunt dezvoltatori care speculează momentul și...

Nici pandemia, nici scumpirile nu au încetinit dezvoltările

Consultanţii apreciază, în context, că 2021 a fost, la nivel naţional, cel mai bun an pentru investiţiile imobiliare, iar 2022 se anunţă a fi un an cel puţin la fel de bun, în pofida inflaţiei şi a provocărilor generate de războiul din Ucraina.



"Nici pandemia şi nici scumpirile generalizate nu au oprit achiziţia de locuinţe sau terenuri. Anul trecut, românii au cumpărat 698.756 de imobile, cu peste 95 de mii mai multe decât în 2020. Potrivit datelor Frames, numărul tranzacţiilor imobiliare este cu aproape 14% mai mare comparativ cu 2020, în ciuda scăderii din ultimele trei luni din an. Numărul tranzacţiilor imobiliare a explodat în aprilie cu o creştere de 106%, până la 55.000 de contracte într-o singură lună. În decembrie a fost încheiat, la nivel naţional, cel mai mare volum lunar de tranzacţii din 2021, adică aproximativ 75 de mii de case, apartamente sau terenuri vândute", se precizează în comunicat.



Reducerea TVA la 5%, în cazul apartamentelor care costă cel mult 140.000 de euro, a adus un push semnificativ în zona imobiliară, inclusiv pe zona apartamentelor de vacanţă sau cu scop investiţional.

Citeste si: Mai multe țări din ECE vor primi turiști fără certificatul de...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: