Piaţa de retail din România rămâne printre cele mai profitabile din regiune şi există branduri noi care îşi doresc în continuare să vină aici, anul acesta, a declarat, Liana Dumitru, director Retail Agency în cadrul Colliers România.

Noi lanțuri de retail vor intra în România în 2023

"Am încheiat un an destul de dificil, cu multe provocări, dar şi cu rezultate peste aşteptări. Am văzut o revenire rapidă a consumului după ridicarea restricţiilor, odată cu venirea verii, un trafic ridicat în centrele comerciale, un consum per capita cu niveluri peste ţările din regiune. Deşi anul trecut am avut în jur de 150.000 mp de proiecte de retail anunţate, doar jumătate dintre ele au fost livrate, majoritatea fiind amânate pentru anul acesta. Piaţa din România rămâne încă printre cele mai profitabile din regiune, astfel încât sunt branduri noi care îşi doresc în continuare să intre în piaţă, anul acesta.”

”Anul trecut am văzut branduri precum Primark, Footlocker şi Teddy, care au deschis primele magazine. Ne aşteptăm ca alte branduri să ni se alăture, anul acesta. Este posibil să vedem astfel de trenduri venind dinspre pieţele din piaţa din Polonia. Polonia este, oricum, în mod tradiţional, o poartă de lansare în regiune pentru brandurile din vest, dar am văzut interes crescut şi dinspre ţările baltice, ţările nordice sau Ucraina. De asemenea, companii care sunt, deja, prezente în piaţă cu o parte din brandurile din portofoliu, ne aşteptăm să vină cu concepte noi, să-şi consolideze şi mai mult prezenţa în piaţă", a subliniat Dumitru.

Un nou mall de mari dimensiuni, la Craiova, spre sfârșitul anului

Potrivit sursei citate, factorii de nesiguranţă care au planat anul trecut asupra întregii pieţe au fost creşterea costurilor de construcţie, a utilităţilor şi a finanţării, context în care întreg procesul de decizie de la nivelul companiilor a fost îngreunat.

"Din cei puţin peste 75.000 mp care au fost livraţi anul trecut, majoritatea au fost proiecte de tip 'retail park' sau extensii ale unor proiecte existente. Am văzut extensii în Bucureşti, Craiova, Baia Mare sau în zone satelit, comunităţi satelit, zone rezidenţiale din apropierea oraşelor mari ca Timişoara, Cluj, Iaşi, chiar şi Bucureşti. Anul acesta se arată mult mai efervescent. Avem 240.000 mp anunţaţi spre livrare şi am putea spune că este cea mai mare livrare din ultimii zece ani. Sigur, mai pot apărea schimbări, dar ne aşteptăm undeva în jur de 200.000 mp să îşi ţină promisiunile. Mai mult de jumătate dintre proiectele anunţate sunt proiecte de retail park. Anul acesta, Aradul va fi vedeta cu două proiecte anunţate, dar vom mai vedea şi alte oraşe - Alba Iulia, Piteşti, Giurgiu, Vaslui, Câmpulung - care vor primi proiecte noi. De asemenea, după o pauză de mai bine de şase ani, vom avea şi o primă livrare a unui centru comercial tradiţional de mari dimensiuni în Craiova - Promenada Mall, un proiect de 65.000 mp, care va fi livrat spre sfârşitul anului", a spus Liana Dumitru.

Citeste si: Înscrierile în SGR, la final. Câți operatori economici au ales...

Retail-ul a crescut peste așteptări anul trecut

Aceasta a adăugat că, în ceea ce priveşte cererea, majoritatea categoriilor de retail au avut creşteri semnificative, în 2022, atât faţă de anul 2000 şi chiar faţă de 2021.

"Segmentele food, non-food, aici încorporând fashion, decoraţiuni, produse de casă, sport, cosmetice, toate au au simţit o revigorare. În ciuda aşteptărilor noastre, oarecum precaute la începutul anului şi atâtor factori de nesiguranţă care au planat asupra pieţei, am văzut totuşi un consum robust, am văzut creşteri salariale nominale oarecum în pas cu inflaţia, dar, mai mult decât atât, am văzut o piaţă a muncii solidă, un apetit ridicat din partea companiilor pentru angajare. Am avut un număr de angajaţi la maxime istorice, ceea ce s-a reflectat automat într-o sentiment pozitiv în piaţă, într-o încredere a consumatorilor şi, implicit, în performanţa bună a retailerilor noştri", a precizat reprezentanta Colliers.

Citeste si: Piața terenurilor ținută în loc de problemele de urbanism și...

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: