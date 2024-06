INFOGRAFICE | Cine cumpără locuințe în zonele din Nordul Capitalei și de ce le cumpără

Zonele de nord ale Capitalei, în special cele precum Pipera și Tunari, rămân interesante pentru cei care vor să cumpere o locuință, indiferent dacă scopul este acela de a locui în ele sau de a investi, profitând de randamentul bun dat de chirii.

O analiză realizată de North Bucharest Investments, arată că apartamentele de 3-4 camere și casele sunt căutate de 70% dintre cei care vor să locuiască în zona de Nord a Bucureștiului, iar 85% dintre cei care optează pentru o investiție care să le genereze câștiguri generoase din închiriere sau revânzare, optează pentru 2 camere și garsoniere.

Cine cumpără case în nordul Capitalei pentru a locui

În zona de nord a Bucureștiului, 70% dintre clienți caută locuințe cu 3 și 4 camere sau case cu etaj, în zonele Pipera și Tunari. Cumpărătorii sunt în general familiile cu 1 sau 2 copii, care nu depind de mijloacele de transport în comun și sunt interesați de proprietăți care să aibă și terase sau balcoane spațioase. Aceste locuințe sunt solicitate la etaje intermediare, care oferă priveliști către zone liniștite.

Un alt segment important, reprezentat de 25% dintre clienții North Bucharest Investments, preferă apartamentele cu două camere. Familiile tinere și fără copii, sunt principalii clienți ai acestor categorii de imobile, care preferă ca locuințele să fie situate la etaje superioare și aproape de mijloace de transport public, în special metrou, dar și de mall-uri, săli de sport și clinici medicale.

(Click pentru a mări imaginea)

Restul de 5% dintre clienți optează pentru garsoniere, preferabil situate lângă stații de metrou. Clienții de garsoniere sunt în general tinerii singuri, care sunt veniți în București pentru studii sau anumite locuri de muncă.

"Nordul Bucureștiului este cea mai căutată zonă pentru achizițiile imobiliare din categoria premium și lux, datorită diversității și atractivității ofertei. 70% dintre clienții noștri caută locuințe luminoase și spațioase, cu suprafețe între 75 și 150 de mp. În cazul apartamentelor este foarte apreciat confortul oferit de terasele și balcoanele spațioase, care ajung în unele cazuri și la 40 mp, iar pentru categoria case, în topul solicitărilor sunt grădinile de peste 100 mp,” a declarat, într-un comunicat remis redacției, Andreea Nicolae, Director pentru relația cu clienții, North Bucharest Investments.

(Click pentru a mări imaginea)

Profilul clienților care cumpără pentru investiție

Pentru investiții, zona de Nord a Bucureștiului este foarte atractivă pentru randamentele generoase oferite de proprietățile din dezvoltările imobiliare de aici.

Cele mai solicitate locuințe în scop investițional sunt apartamentele cu două camere, cu suprafețe începând de la 52 mp. Acestea reprezintă 60% din cererea investitorilor, care pun accent și pe proximitatea proiectelor față de mijloacele de transport public (maxim 5 minute), mall-uri și centre medicale.

(Click pentru a mări imaginea)

Circa 25% din cererea pentru investiții este pentru garsoniere - atât pentru închiriere pe termen lung, cât și pentru revânzarea acestora. Majoritatea clienților investitori caută studiourile pentru închiriere, datorită rentabilității oferite de acestea.

Apartamentele cu 3-4 camere și penthouse-urile sunt căutate de 15% din clienții care cumpără în scop investițional, care urmăresc închirierea pe termen lung în ansambluri premium.

Ucrainenii, germanii și israelienii interesați să cumpere care în România pentru investiții

Interesul pentru locuințele din Nordul Capitalei este unul crescut și pentru cei care stau acum în afara României, străini, dar și români care locuiesc în străinătate fiind interesați să cumpere locuințe în România.

“La începutul conflictului din Ucraina, am observat un val de solicitări din această țară. Cu toate acestea, în ultimul an, am înregistrat o creștere a căutărilor din Europa de Vest, în special din partea românilor stabiliți în țări precum Germania, Israel, Regatul Unit, Moldova, Statele Unite ale Americii. Sunt clienți care doresc să investească în România datorită câștigurilor generoase produse de închirierea proprietăților,” spune Vlad Musteață, CEO al North Bucharest Investmets.

(Click pentru a mări imaginea)

Analiza profilului clienților care caută pe internet oferte de imobile relevă că majoritatea căutărilor sunt făcute de femei (63%), în timp ce bărbații reprezintă 37%.

Vârsta medie a clienților care caută locuințe online variază în funcție de tipul de proprietate căutată: pentru proprietățile cu bugete mai ridicate, vârsta medie este de 35-44 de ani, iar pentru apartamentele cu 1-2 camere, vârsta medie este de 18-23 de ani.

La capitolul vânzări, North Bucharest Investments a înregistrat anul acesta o creștere notabilă a vânzărilor de la o lună la alta. Doar în luna Mai au fost 128 de tranzacții finalizate, comparativ cu 51 de unități vândute în luna similară a anului trecut. Creșterea de 150% a venit și ca urmare a creșterii portofoliului de proiecte și a faptului că sunt aleși parteneri cu istoric bun în piață.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: