Ediția a II-a a Maratonului Vaccinării București are loc în weekend

Una dintre noutățile aduse de această ediție a Maratonului Vaccinării București o reprezintă posibilitatea imunizării, la Sala Palatului, cu vaccinul Johnson&Johnson, ser ce se administrează într-o singură doză. În acest sens au fost pregătite circuite separate, destinate exclusiv imunizării cu acest ser.

Maratonul Vaccinării București, Ediția a II-a va începe vineri, 28 mai, la ora 16:00 și se va încheia luni, 31 mai, ora 8:00.

În cele două centre de vaccinare - Sala Palatului și Biblioteca Națională a României - vor fi amenajate în total 50 de fluxuri de vaccinare: 35 la Sala Palatului și 15 la Biblioteca Națională a României.

Ținând cont de experiența acumulată la ediția anterioară, vom încerca să eficientizăm și mai mult procesul de vaccinare. Astfel, am crescut numărul de fluxuri de vaccinare de la Biblioteca Națională a României, pentru a veni în întâmpinarea cererii mari pe care am constat-o la prima ediție a Maratonului Vaccinării – Ediția București. De asemenea, ca o noutate absolută, am decis să le oferim și celor care doresc imunizarea cu un vaccin într-o singură doză posibilitatea de a alege vaccinarea cu serul Johnson&Johnson, pentru care nu este nevoie de rapel.

prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București