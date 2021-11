Românii care s-au vaccinat cu Johnson&Johnson pot face rapelul începând cu 8 noiembrie

Începând de luni, 8 noiembrie, românii care au mai mult de șase luni de la vaccinarea cu serul de la Johnson&Johnson pot face rapelul. Anunțul a fost făcut de Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România.

”Începând de luni, 8 noiembrie, persoanele care au fost vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson&Johnson, care au mai mult de 6 luni, se pot vaccina și cu doza de rapel, de primă intenție cu vaccin pe bază de ARN mesager. Alternativ pot opta și pentru vaccinul de la Johnson&Johnson”, a declarat Gheorghiță, în cadrul unei conferințe de presă la „Maratonul Informării”.

Medicul infecționist a precizat că recomandarea se îndreaptă către un vaccin bazat pe tehnica ARN mesager, precum Pfizer sau Moderna. La cerere, românii pot solicita efectuarea rapelului cu același timp de vaccin.

Aflat la Biblioteca Națională, cu ocazia organizării Maratonului Informării, Valeriu Gheorghiță a vorbit despre importanța menținerii unui ritm ridicat al vaccinării, pentru a atinge un nivel de imunitate optim, în vederea trecerii mai ușor prin următoarele valuri.

”Dacă menţinem ritmul actual de vaccinare până la finalul acestui an am putea să ajungem la peste 9,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă peste 55% rată de vaccinare din populaţia eligibilă a României peste 12 ani. Aşa încât împreună cu persoanele care au fost infectate, care au trecut prin boală, am putea să ajungem la finalul acestui an la o imunitate de grup de peste 75%”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.

Totodată, acesta a explicat datele pe care le deținem până în prezent în ceea ce privește vaccinarea. Prin urmare, sunt peste 13 milioane de doze împotriva COVID-19 administrate la nivel naţional de la debutul campaniei de vaccinare și sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel puţin o doză de vaccin.

Peste 71.000 de români au fost în centrele de vaccinare din întreaga țară în ultimele 24 de ore, iar dintre aceștia, mai puțin de jumătate s-au aflat la prima doză, numărul persoanelor vaccinate măcar cu o doză depășind 7,2 milioane, potrivit celui mai recent raport al Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

