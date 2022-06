Chirurgul plastician Yevgeny Dobreykin din Moscova promovează implanturile mamare pentru „adevărații patrioți”. Denumite „Rosgurd”, aceste implanturi mamare sunt umplute cu silicon, dar au două opțiuni de stil (design) diferite și anume „Tricolorul rusesc” și „Army Cammoflouge”, scrie Indy100.

Așa că „adevărații patrioți” au opțiunea de a alege între cele două versiuni care le vor fi „aproape de suflet. La propriu și la figurat”, susține doctorul care arată că aceste implanturi sunt sigure și că deși au un alt tip de design, ele au trecut toate testele necesare.

