Tips&tricks pentru o bună sănătate orală

Ți se întâmplă să mai dai skip spălatului pe dinți pentru că ești foarte obosit sau pur și simplu îți e lene să o faci? Te sfătuim să încerci, pe cât posibil, să acorzi o atenție deosebită igienei tale orale deoarece problemele dentare pot fi extrem de grave și pot duce chiar la pierderea dinților. Astăzi ai la îndemână instrumente extrem de eficiente și care să te ajute să-ți păstrezi dinții sănătoși, cum ar fi irigatorul bucal sau periuța de dinți electrică.

În continuare vorbim despre cele mai importante sfaturi de care îți recomandăm să ții cont atunci când vine vorba despre sănătatea orală.

Începe de la stilul alimentar

Da, ai citit bine, unul dintre aspectele pe care mulți dintre noi tindem să îl ignorăm este acela că un stil alimentar echilibrat are o mare legătură cu sănătatea noastră orală. Despre zahăr știe toată lumea că are o mare influență asupra apariției, în timp, a cariilor, dacă este consumat în exces, însă cu toate acestea, se vorbește rar despre limitarea lui, attunci când ne referim la sănătatea orală. De asemenea, zahărul favorizează înmulțirea bacteriilor și formarea plăcii dentare.

Tot în această categorie putem încadra și băuturile acidulate și dulci care, consumate excesiv, au aceleași efecte pe care îl are și zahărul. Prin urmare, încearcă să reduci cantitatea de zahăr pe care o consumi zilnic. Îndreaptă-te, în schimb, către consumul de alimente care îți protejează sănătatea dinților, cum ar fi: laptele, brânza, ceaiul negru și verde și alimentele bogate în fibre.

Alege o periuță de dinți potrivită

Următorul pas este alegerea corectă a unei periuțe de dinți care ți se potrivește. Fie că alegi o periuță de dinți clasică, adică manuală sau una electrică, important este ca aceasta să aibă dimensiunea corectă. Spre exemplu, periuțele pentru copii vor fi mai mici decât cele pentru adulți. Atenție, însă, și în cazul adulților, capul periuței nu trebuie să fie foarte mare pentru că aceasta trebuie să ajungă ușor în locurile mai greu de accesat, cum ar fi măsele de minte sau partea din spate a dinților. Un alt aspect la fel de important, atunci când vine vorba despre alegerea potrivită în ceea ce privește periuța de dinți, este acela că perii trebuie să fie moi, iar capetele acestora ușor rotunjite pentru a nu produce răni gingivale.

Fii atent și la mânerul periuței de dinți. Acesta trebuie prevăzut cuo suprafață antiderapantă pentru a-ți asigura un control bun și pentru a preveni eventualele alunecări ale mâinii. Nu uita că periuța de dinți trebuie schimbată din trei în trei luni și igienizată periodic.

Folosește un irigator bucal

Pe lângă periuța de dinți, ața dentară și apa de gură, utilizează și un irigator bucal. Acesta nu înlocuiește periajul, însă te va ajuta să elimini mai ușor și mai eficient reziduurile alimentare, împiedicând astfel formarea plăcii dentare și contribuind la sănătatea dinților și a gingiilor. Irigatorul bucal poate fi utilizat de către oricine, însă este recomandat mai ales celor care poartă aparat dentar. În caz că te întrebi, irigatoarele bucale sunt de două tipuri, în funcție de modalitatea folosită pentru a fi alimentat: irigator bucal fix, care se alimentează la priză și irigator bucal portabil, care funcționează pe bază de baterii.

Evită fumatul și consumul excesiv de alcool

Fumatul și consumul de alcool îți influențează într-un mod negativ sănătatea generală, dar și sănătatea orală. Acestea pot provoca multe afecțiuni, cum ar fi cancerul oral sau paradontoza.

Mergi periodic la medicul stomatolog

Ține cont de faptul că oricât de bine ai grijă de igiena ta orală, unele proceduri de îngrijire le poate face doar medicul stomatolog, cum ar fi detartrajul. Este indicat să îi faci o vizită medicului stomatolog chiar dacă nu ai o problemă cu dinții, ci în mod preventiv, măcar o dată pe an.

Bea apă

Ce legătură este între consumul de apă și sănătatea orală? Aceea că apa neutralizează acidul și ajută la eliminarea reziduurilor alimentare.

Și nu în ultimul rând, spală-te pe dinți de două ori pe zi!

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: