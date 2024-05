Instalarea în premieră mondială a primului echipament de rezonanță magnetică MAGNETOM Flow, produs de Siemens Healthineers, în clinica Dorna Medical din Borșa, județul Maramureș, va acoperi un areal în care circa 100.000 de pacienți au nevoie de un astfel de echipament, pacienți care sunt, în prezent, nevoiți să facă drumuri lungi către orașele unde pot găsi un RMN, a declarat, pentru wall-street.ro, Roman Boca, fondatorul și directorul general al rețelei de servicii medicale.

„Am ales să începem cu Borșa pentru că acolo am identificat o piață care are o nevoie acută de astfel de servicii de imagistică. Este o zonă cu mulți pensionari, cu o cazuistică ridicată, iar noi venim să întâmpinăm această nevoie. Toată Valea Vișeului are nevoie de un asemenea serviciu. Vorbim de un areal de circa 100.000 de pacienți, care, în mod normal, trebuie să călătorească mult pentru a ajunge într-un oraș mai mare cu spitale și clinici care beneficiază de echipamente de rezonanță magnetică”, ne-a explicat Roman Boca.

Fondatorul Dorna Medical ne-a mai spus că au văzut echipamentul încă de pe vremea când aceasta se afla în dezvoltare și că și-au dorit un MAGNETOM Flow neapărat, ținând cont de evoluția tehnologică semnificativă pe care o aduce noul echipament de la Siemens Healthineers.

„Discutăm de mult despre acest echipament. Chiar am fost în fabrica unde a fost dezvoltat pentru a afla mai multe despre el și am hotărât să luăm acest produs în Dorna Medical, deși avem în rețeaua noastră alte echipamente vârf de gamă, produse tot de Siemens, în celelalte clinici ale noastre din țară”, ne-a mai spus Roman Boca.

Roman Boca: Așteptam de mult timp lansarea acestui produs

(Roman Boca - fondator și director general al Dorna Medical - sursa foto: Compania)

Directorul general al rețelei Dorna Medical s-a declarat încântat că parteneriatul îndelungat pe care l-a avut cu Siemens Healthineers a dus la consemnarea unei premiere mondiale în lumea medicală, într-o clinică dintr-un oraș cum este Borșa. Conform celor mai recente date, orașul avea puțin peste 27.000 de locuitori.

„Așteptam lansarea acestui produs de mult și mă bucur că va fi adus prima oară în România. Siemens a vrut să instaleze acest echipament în această regiune a Europei, iar pentru că avem o colaborare foarte veche, având foarte multe echipamente luate de la ei, cei din companie au ales să facă acest prim pas cu noi, Dorna Medical”, a subliniat Roman Boca.

Acestea ne-a mai spus că echipamentul le-a atras atenția specialiștilor de la Dorna Medical deoarece vine cu funcții care se bazează pe inteligență artificială, cu un software foarte intuitiv, dar ce îi bucură cel mai mult sunt timpii de execuție ai scanării mult mai scurți.

„Dorna Medical este o companie căreia îi place pionieratul. Instalarea acestui echipament aduce un plus de valoare pentru noi, deoarece încercăm să creăm o viteză de lucru mai mare. Ne dorim ca pacienții noștri să nu mai aștepte, dar să putem oferi serviciile noastre și către cât mai mulți pacienți care au nevoie de servicii medicale. În aceeași unitate de timp putem scana mult mai mulți pacienți cu MAGNETOM Flow”, a punctat Roman Boca.

Conform directorului general al Dorna Medical, în cazul echipamentelor deja consacrate, protocoalele sunt destul de lungi, pacienții trebuie să aștepte destul de mult și înainte de a le veni rândul pentru o scanare, dar și când vin în clinici și spitale pentru o scanare.

Specialiștii așteptau un echipament mai ușor de instalat și operat

(Sursa foto: Siemens Healthineers)

Referitor la partea logistică, Roman Boca a explicat că specialiștii și clinicile așteptau un echipament de rezonanță magnetică mai ușor de instalat și de operat, dar care să ofere și un consum mai redus de energie.

„Acestea sunt echipamente care trebuie să funcționeze tot timpul, pentru a răci magneții, așa că este nevoie de echipamente care să consume cât mai puțină energie. Totodată, faptul că MAGNETOM Flow își recuperează agentul de răcire este un alt plus important, mai ales că, în cazul modelelor prezente deja pe piață, mai ales când există pene de curent, pierd mult heliu (agentul de răcire a magneților – n.r.)”, ne-a mai spus fondatorul Dorna Medical.

Potrivit lui, heliul este un gaz foarte scump și nu poate fi procurat din România, așa că avantajele noului echipament sunt și mai importante pentru clinici în ceea ce privește costurile.

„Nu mai spun de faptul că, realimentarea cu heliu a aparatelor deja existente înseamnă oprirea echipamentului, scoaterea lui temporară din circuit, ceea ce înseamnă că activitatea este blocată, iar pacienții trebuie să aștepte. Acest echipament aduce multe avantaje pentru pacienți”, a mai spus Roman Boca.

Echipamentul de rezonanță magnetică MAGNETOM Flow a fost prezentat, recent, în premieră în România, la București, dar va fi instalat în premieră mondială, în luna iunie, în clinica Dorna Medical din Borșa.

Pentru a afla mai multe detalii despre avantajele pe care le aduce noul echipament creat și produs de Siemens Healthineers, atât pentru clinici, specialiști, dar și pacienți, puteți afla din discuția noastră cu Florin Preoteasa, Regional Business Development Manager în cadrul Siemens Healthineers.

Citeste si:

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: