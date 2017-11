Fie ca vorbim despre munca la birou, fie ca discutam despre munca intr-o hala industriala, conditiile de lucru joaca un rol important pentru rezultatele angajatilor, pentru sanatatea lor, cat si pentru satisfactia lor. In acelasi timp, cand vine vorba despre conditiile de lucru, exista si cateva prevederi legislative care ar trebui urmate si care, daca sunt omise, ar putea atrage dupa ele sanctiuni. Iata cateva aspecte de care orice angajator (sau administrator de spatii de lucru) ar trebui sa tina cont pentru a avea conditii optime de lucru si angajati care sa lucreze la capacitate maxima:

1. Temperatura, un factor care poate avea un impact important asupra angajatilor si de care ne aminteste si legea

Temperatura in spatiul de lucru este un factor mai important decat considera angajatorii. Daca vorbim despre temperatura la locul de munca in anumite momente ale anului, vorbim si despre masuri obligatorii pentru companii.

Legea precizeaza ca in timpul programului de lucru, temperatura din incaperile ce cuprind posturi de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor. Spatiile de lucru trebuie, asadar, dotate cu sisteme de racire sau incalzire. In cazul in care halele de lucru nu au sisteme de incalzire pentru iarna se poate utiliza un tip de aeroterma electrica conceputa pentru spatii industriale si care reuseste sa incalzeasca spatiul intr-un timp mai scurt decat alte sisteme termice.

In cazul in care vorbim despre temperaturi extreme, atunci lucrurile se schimba, iar Ordonanta de Urgenta nr. 99/2000, spune ca in angajatorul ar trebui chiar sa ia in considerare reducerea duratei zilei de lucru, distribuirea de apa/ceai cald (2-4 litri/persoana /schimb respectiv 0,5-1 litru/persoana /schimb). Totodata, angajatorii trebuie sa stie si ca temperatura ideala pentru concentrare si pentru ca personalul sa dea randament este de circa 25 de grade Celsius. Totodata, temperatura poate schimba si felul in care gandim, un mediu racoros fiind mai potrivit pentru departamentele analitice si unde sarcinile sunt repetitive, iar un mediu cu temperatura mai ridicata fiind indicat in departamentele creative, noteaza bbc.com.

2. Lumina influenteaza in mare masura puterea de concentrare

Lumina ne influenteaza comportamentele inca din cele mai vechi timpuri, iar in prezent chiar daca o controlam mai bine ca niciodata, tot nu am reusit sa gasim modul de iluminare ideal pentru un birou intreg. Daca ne uitam in lege, aflam ca angajatorul trebuie sa se asigure ca in masura in care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.

Dincolo de recomandarile destul de vagi ale legii, exista cateva studii care spun ca lipsa luminii naturale poate avea consecinte importante asupra performantelor. De asemenea, cand lumina este prea slaba, creierul va considera ca se apropie noaptea, iar corpul incepe sa secrete melatonina, hormonul somnului. Cu alte cuvinte, lumina la o intensitate redusa ii poate face pe angajati mai… somnorosi.

3. Calitatea aerului, aspect important pe termen lung

Se vorbeste din ce in ce mai mult despre sanatatea angajatilor si despre o grija sporita pentru ea. Companiile ofera in acest sens abonamente la sala, workshopuri de nutritie sanatoasa, fructe la birou etc., dar uita de un aspect si mai important - calitatea aerului. In spatiile de birouri si in fabrici, aerul este poluat de la aparatura, dar si de la materialele folosite la finisaje.

Cu timpul, o calitate scazuta a aerului duce la alergii, probleme respiratorii, chiar si la o sensibilitate crescuta la infectii ale aparatului respirator - iar ele se traduc prin randament scazut, mai multe zile de concediu medical, mai multe zile libere. Putem controla, insa, calitatea aerului cu ajutorul unui purificator destinat spatiilor de lucru.

Nu trebuie sa uitam, de asemenea, ca, atunci cand vorbim de conditiile de lucru ideale, trebuie sa luam in considerare si alti factori - spatiul alocat fiecarui angajat, cat si ce mijloace de transport exista pana la locul de munca.

