Majoritatea dintre noi resimte factorul de stres in fiecare zi. In societatea actuala este imposibil de evitat, indiferent de varsta sau gen, mai ales cand provocarile apar din zona de cariera. Fie ca vorbim de un interviu care promite un inceput mai bun sau un moment cheie in care responsabilitatea iti apartine in totalitate, stresul de la birou nu intarzie sa apara.

Daca pana nu de mult cliseul era ca „problemele de la job iti provoaca cosmaruri”, lucrurile s-au schimbat in ceva si mai daunator: insomniile. De ce sunt ele un adevarat inamic al corpului si al bunastarii noastre?

In primul rand, metabolismul are de suferit. Corpul nostru a fost obisnuit cu un anumit stil de viata si odata reglat, isi gaseste echilibrul. Daca stresul de la birou intervine si provoaca ore bune de nesomn in nopti repetate, tot acest echilibru se distruge si provoaca si alte tipuri de probleme. Ba mai mult, starea de oboseala continua si lipsa de vlaga vor contribui mai departe la crearea altor momente de stres, din teama de a nu gresi decisiv sarcinile de la birou din cauza epuizarii.

Apoi, cel care lucreaza si oboseste cel mai mult este creierul. Atunci cand ne rasucim in pat si nu ne gasim linistea, ne surprindem tot mai des cu ochii pe tavan sau in telefon, cu o multime de ganduri si de scenarii care ne trec non-stop prin cap. Noaptea este momentul in care creierul ar trebui sa se odihneasca, in niciun caz sa fie asediat de griji si probleme care ne asteapta la birou.

Ce putem face?

1. Nu-ti lua treaba acasa! Cere o amanare daca e cazul

Foarte multi angajati tind sa considere timp de lucru si timpul lor liber de acasa. Daca exista o incarcatura mare de rezolvat pana a doua zi si e deja ora de plecare, singura solutie pare sa continui acasa. In niciun caz! Nu doar ca afecteaza calitatea muncii, dar afecteaza si calitatea vietii tale personale.

Vorbeste cu colegii tai si explica-le ca task-ul pur si simplu necesita mai mult timp de lucru. Atunci cand stii ca ai suficient timp de gandire si treaba de la birou se termina tot la birou, stresul nu te va urmari acasa si in niciun caz nu vei ajunge sa te gandesti la munca noaptea, in pat.

2. Vorbeste despre problemele tale cu cineva care le intelege

Atunci cand te inchizi in tine si tii problemele doar in sinea ta, nivelul de stres se amplifica. Scenariile pe care ti le creezi si consecintele lor sunt, de cele mai multe ori, fabulatii create de creierul tau care duc la neliniste si insomnii.

Cauta sa vorbesti despre lucrurile care te ingrijoreaza la locul de munca. Vorbeste cu colegii, cu cel mai bun prieten, cu parintii sau cu partenerul de viata. Gaseste pe cineva care intelege cu adevarat situatia si stie prin ce treci. Vei vedea cum din exterior problema ta are o rezolvare foarte simpla si solutia va veni natural, fara sa stai treaz noaptea cautand-o.

3. Remediile naturiste – o practica veche si de efect

Tot mai multi producatori de medicina naturista au in portofoliul lor produse create din ingrediente naturale care ajuta la relaxare si somn linistit in timpul noptii. Totusi, nu arunca in cos primul produs care iti cade in maini. Cercetaza putin inainte si vorbeste cu un specialist (farmacist, medic). S-ar putea ca solutia sa fie mai eficienta si mai putin costisitoare decat ai crede, iar schimbarile se vor vedea din primele zile.