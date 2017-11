Toate gropile de gunoi in care ajung deseurile din Bucuresti au ramas fara autorizatie de mediu. Daca gropile Vidra si Glina erau deja in afara legii, saptamana trecuta a expirat autorizatia de mediu si pentru depozitul Iridex, care deserveste zona de nord a Capitalei.

USR trage un semnal de alarma cu privire la situatia dezastruoasa a managementului deseurilor in Bucuresti, dar si la nivel national, si solicita Primariei Municipiului Bucuresti sa adopte un plan coerent de gestionare a deseurilor. Faptul ca niciunul dintre cele trei depozite de deseuri nu mai are autorizatie este un lucru grav. Grave sunt si perspectivele pe termen mediu, intrucat ne apropiem de atingerea capacitatii unora dintre aceste depozite. In loc de solutii reale, in sensul...