De ce a fost amendat sportivul

Zilele trecute, Ștefan Cojocnean se plimba alături de nepotul său în Timișoara, în același timp în care se organizau proteste împotriva carantinei și a restricțiilor. În timp ce se îndrepta către un loc de joacă cu cel mic, bărbatul a fost oprit de un jandarm și legitimat.

„Am fost legitimat chiar în fata Prefecturii. Doar atat, am fost legitimat. Acum îmi trimit amenda acasă cum că am participat la protest”, a spus Ştefan Cojocaru, potrivit opiniatimişoarei.ro.

„E o modalitate de a arata ca abuzeaza de puterea lor. Si nu e normal. Eu nu pentru asta am luptat in ’89 pe strazi si in Opera. Eram cel mai mic din Opera atunci, ca acum mie sa mi se restranga dreptul la libera circulatie”, a mai precizat bărbatul.

Sursa foto: Shutterstock

