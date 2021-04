„Copacul Dorințelor: Amintiri din copilărie”, primul lungmetraj caritabil din România, inspirat din realitatea crudă a copiilor care înfruntă un diagnostic incurabil, va fi lansat în această toamnă la Cineplexx Băneasa. Încasările din bilete se vor îndrepta în totalitate către HOSPICE Casa Speranței, mai exact către îngrijirea copiilor bolnavi de cancer. Pentru a afla povestea acestei inițiative lăudabile am discutat cu „actorii principali” ai acestui proiect: Mihai Mănescu – scenaristul filmului, Andrei Huțuleac – regizorul și Maya Prediger – actrița de doar 12 ani care jucat rolul principal în „Copacul dorințelor”.

“Copacul dorințelor” are ca punct de plecare poveștile mai multor copii pacienți ai Fundației Hospice, fiind, în același timp, și un apel la solidaritate și la implicare. Istoria acestui film începe în anul 2018 când Mihai Mănescu, Communication&Brand Manager la Hospice Casa Speranței, dar și scenarist, s-a gândit să facă un film în care să prezinte povestea unei fetițe bolnave de cancer într-o formă de realism magic.

„Acest film își dorește să te facă să realizezi cât ești de norocos pentru că ești sănătos”, spune Mihai, care adaugă că în scrierea scenariului a fost influențat și de cartea “Oscar și Tanti Roz” a lui Eric-Emmanuel Schmitt.

Așadar, pe lângă componenta de fundraising, misiunea filmului este aceea de a transforma un subiect delicat într-un film care poate fi vizionat de toţi membrii unei familii, indiferent de vârstă, fiind totodată o metaforă pentru speranţă şi iubire.

Filmările pentru „Copacul Dorințelor” au avut loc în toamna lui 2020 și au durat 22 de zile. În prezent, se lucrează la montajul filmului pentru a obține un material final de circa 90 de minute.

Potrivit lui Mihai Mănescu, dacă toți cei implicați nu ar fi făcut-o pro bono sau cu fee-uri mult reduse, costurile unui astfel de film s-ar fi ridicat la aproape 800.000 de euro. În rândul celor care s-au alăturat proiectului fără să stea foarte mult pe gânduri a fost și regizorul Andrei Huțuleac.

“Am auzit prima dată despre povestea proiectului atunci când Mihai Mănescu și Matei Dima m-au sunat să mă întrebe dacă mi-ar plăcea să-l regizez. Am citit scenariul, mi s-a părut o poveste cu potențial, iar faptul că avea și această natură caritabilă a contribuit la decizia de a mă implica. În mijlocul unei pandemii în care parcă toată lumea se însingurează, să ți se ofere șansa să ajuți (mai ales făcând ceea ce îți place!) este extraordinar”, a declarat Andrei Huțuleac, într-un interviu acordat Wall-Street.

Andrei a fost atras și de ideea de a face un film fantastic pentru copii, în România anului 2021, unde nu numai că actul cultural este sub-finanțat dar și atunci când se oferă finanțări ele se oferă, în general, într-o paradigmă a filmului artistic, de autor, și nu așa cum ar fi normal într-o cultură responsabilă, care funcționează pentru binele comunității pe care o reprezintă – într-o paradigmă a filmului de gen.

“În România, să găsești finanțare pentru un film de gen este puțin mai complicat. În egală măsură, tocmai pentru că nu există precedent, să faci un film de gen în țara noastră fără să pici în derizoriu, fără să-ți pierzi credibilitatea ca artist – a fost iarăși o provocare”, mai spune regizorul.

Maya Prediger, copilul-fenomen care a renunțat la păr pentru a juca în acest film

Filmul spune povestea Marei, o tânără pacientă care suferă de cancer și ajunge să fie îngrijită la HOSPICE. Prin intermediul unui copac fermecat, aflat în curtea centrului HOSPICE de la Adunații Copăceni, Mara face o călătorie magică în Humuleștiul lui Ion Creangă, unde trăiește, alături de Nică al lui Ștefan a Petrei, “Amintiri din copilărie”. Mara este interpretată de Maya Prediger, un copil care avea doar 12 ani în timpul filmărilor. Iar pentru a face un rol cât mai bun și mai credibil, Maya a decis să se tundă zero.

“Decizia de a mă tunde am luat-o la prima audiție, atunci când am fost întrebată dacă aș fi de acord cu asta. Am știut că merită”, spune Maya, care a fost extrem de impresionată de povestea fetiței pe care a trebuit să o joace și felul în care a fost asamblată povestea pentru a oferi speranța și bucurie.

“Consider că acest film m-a schimbat destul de mult, mi-am schimbat perspectiva despre viață”, mai spune tânăra actrița, care a fost extrem de apreciată de echipa cu care a lucrat.

“Vă rog să rețineți acest nume pentru că, dacă se va ține de treabă, dacă va avea grijă la „ispitele porților” (vorba profesorului meu de actorie) și dacă se va preocupa să crească frumos, va ajunge foarte departe. Maya e un copil cum rar întâlneșți, dedicat, talentat, determinat, gata să înfrunte viața pe orice palier, fără efort și, mai ales, fără încrâncenare. Am lucrat cu ea așa cum lucrezi cu actorii adulți, are un instinct extraordinar de bun și n-am niciun dubiu că pe măsură ce va acumula experiențe va fi din ce în ce mai bună”, spune regizorul Andrei Huțuleac.

Declarația lui este susținută și de cea a lui Mihai Mănescu care o consideră un fenomen care, dacă ar fi fost în SUA , era deja un super-star.

Din distribuție mai fac parte și Cosmin „Micutzu” Nedelcu, Teodor Corban, și Ada Condeescu.

De ce să mergem să vedem acest film?

"În primul rând pentru că toate fondurile strânse din vânzarea biletelor merg direct către Hospice Casa Speranței. Deci, presupunând, prin absurd, că filmul e prost – oricum faci o faptă bună. Dar filmul nu e prost. Ba din contră: e chiar foarte bun. Și emoționează. Vă garantez că veți ieși din sală modificați, iar după părerea mea acesta este motivul suprem pentru care merită să veniți", sunt argumentele regizorului Andrei Huțuleac.

După lansarea din această toamnă, filmul urmează a fi distribuit în cinematografele din toată țară, iar pe viitor s-ar putea să fie transformat și într-o carte.

