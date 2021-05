Reacția ministrului Mediului la uciderea ursului Arthur de către prințul austriac

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a declarat că a fost demarat un control în cazul ursului brun împuşcat în Covasna, într-o arie naturală protejată, eveniment semnalat recent de către organizaţiile Agent Green (România) şi VGT (Austria).

"Am avut mai multe cereri de extragere de la acea asociaţie de vânătoare. O solicitare pentru un urs a fost aprobată. Am demarat un control pentru a clarifica ce s-a întâmplat acolo. Încă nu avem rezultatul controlului. Vom prezenta imediat situaţia cum se va finaliza controlul. Un lucru este cert: acolo sunt mai mulţi urşi-problemă. Cel puţin aşa rezultă din cererile depuse. Documentaţiile nu au fost complete, motiv pentru care doar o cerere s-a aprobat din trei. Din materialele prezentate zilele trecute pe posturile de televiziune am văzut că oamenii spun, în continuare, că anumite exemplare intră în gospodării, în intravilan, creează probleme. Aşteptăm rezultatul controlului şi vă vom informa. Sunt cereri depuse pentru mai multe exemplare care creează probleme în zonă. Primim aproape zilnic zeci de solicitări din teritoriu. Este perioada în care au ieşit din bârlog aceste animale sălbatice şi creează probleme în foarte multe zone din ţară. Acolo unde dosarele sunt complete, le analizăm şi acolo unde se impune va fi aprobarea extragerii, dar asta nu înseamnă că prin extragerea a nouă exemplare din miile de exemplare din ţară se rezolvă problemele peste tot", a afirmat la Digi 24, ministrul de resort.

Conform oficialului, identificarea şi extragerea animalelor sălbatice care creează probleme se face conform legii de către asociaţia de vânătoare.

"Este foarte complicat să stabileşti dacă într-un fond de vânătoare doar un urs care a fost văzut că a intrat o dată şi a doua oară este cel care a fost extras. Identificarea şi extragerea se fac conform legii de către asociaţia de vânătoare şi este responsabilitatea lor să extragă exemplarele problemă. Acolo unde sunt mai multe cereri, mai multe exemplare deja poţi începe discuţiile dacă este acela care a fost aprobat sau pentru care s-a depus prima sau a doua sau a cincea solicitare. Aprobările de derogare se dau doar în cazurile în care este necesară intervenţia sau extragerea în zonele unde aceste animale creează probleme. Se depune o cerere la Direcţia de biodiversitate din minister (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, n.r.), se analizează dacă dosarul este complet, se emite un Ordin, se publică în Monitorul Oficial după care executarea activităţii de relocare sau extragere se face cu autorităţile locale, descentralizate, autoritatea descentralizată a ministerului din judeţ şi asociaţia de vânătoare. Nu există o taxă (pentru această operaţiune, n.r.)", a susţinut Barna Tanczos.

Recent, organizaţia Agent Green, alături de VGT, au condamnat, într-un comunicat de presă, uciderea ursului brun Arthur de către vânătorul de trofee, Prinţul Emanuel von und zu Liechtenstein, care a venit în România în luna martie, la Ojdula (judeţul Covasna), pentru a-l împuşca.

"Arthur avea vârsta de 17 ani şi a fost cel mai mare urs observat în România şi probabil cel mai mare care trăia în Uniunea Europeană. Măsurătorile cadavrului indică că Arthur avea 593 de puncte din 600 care reprezintă maximum posibil în industria vânătorii de trofee. Nu am mai auzit de un asemenea punctaj record până acum. Mă întreb cum a putut prinţul să confunde o femelă cu pui care vine la sat cu cel mai mare mascul care exista în adâncul pădurii. Este clar că prinţul nu a venit să rezolve problema localnicilor ci să omoare ursul şi să îşi ducă acasă cel mai mare trofeu pentru a-l agăţa pe perete. Avem de a face cu o partidă de braconaj, de vreme ce au împuşcat ursul greşit", a spus Gabriel Paun, preşedintele Agent Green.

Activiştii de mediu susţin că, în realitate, prinţul nu a omorât ursul-problemă, ci un mascul care trăia în adâncul pădurii şi care nu venise niciodată în apropierea localităţilor. "Ursul Arthur a fost observat vreme de mai mulţi ani de rangerul Agent Green din zona respectivă şi era recunoscut ca fiind un exemplar sălbatic şi neobişnuit cu prezenţa omului şi sursele de hrană oferite de acesta. Habitatul său era aria protejată Natura 2000 Oituz-Ojdula ROSCI0130", precizează sursa citată.

Potrivit Agent Green, ursul brun este o specie strict protejată de legislaţia Uniunii Europene (UE) şi de Convenţia de la Berna, iar derogările sunt excepţii care se dau în cazuri extreme de la caz la caz, după o evaluare amănunţită a situaţiei, metoda letală fiind ultima soluţie atunci când alternativele (inclusiv relocarea) au eşuat şi ursul-problemă pune în pericol vieţi omeneşti şi gospodării.

Comisia Europeană (CE) a aprobat statelor membre buget pentru a compensa imediat şi just orice fermier care suferă pagube pe propriul teren sau în zone unde au contract pentru a practica agricultura, notează organizaţia.

