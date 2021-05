Viceprimarul Capitalei: Am început curăţenia în toate parcurile din Bucureşti

Viceprimarul Horia Tomescu transmite că au fost deblocate fondurile necesare pentru toaletarea spaţiilor verzi şi întreţinerea curăţeniei, iar de săptămâna viitoare ar urma să înceapă tratamentele pentru combaterea ţânţarilor şi căpuşelor.

"Am început curăţenia în toate parcurile din Bucureşti! Împreună cu primarul general, am reuşit să deblocăm fondurile necesare pentru toaletarea spaţiilor verzi şi întreţinerea curăţeniei. Am mai spus-o: bucureştenii merită să îşi poată petrece timpul liber în parcuri curate şi îngrijite, în care să se simtă bine. Mă bucur deci că am reuşit să redăm parcurile oamenilor după săptămâni întregi de discuţii şi de căutări de soluţii administrative şi financiare pentru a ieşi din haosul generat de înfiinţarea ilegală a companiilor municipale şi de lipsa de finanţare din ultimii ani. Şi, pentru că sănătatea e pe primul loc, de săptămâna viitoare ne propunem să începem şi tratamentele atât de necesare pentru combaterea ţânţarilor şi căpuşelor", a scris Tomescu, marţi, pe Facebook.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, estima vinerea trecută că tratamentele pentru dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie ar putea începe peste aproximativ o săptămână. El menţiona că în cazul în care Compania Municipală Eco Igienizare va transmite că nu poate să realizeze lucrările, va fi iniţiată o procedură de achiziţie urgentă.

"Acum trebuie compania municipală să ne spună dacă poate să îl îndeplinească. Dacă nu, o să ne ducem cu achiziţie publică pe piaţă. (...) Cred că şansele ca Eco Igienizare să se ocupe începând de săptămâna viitoare de programul unitar de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare sunt sub 10% în momentul acesta. În ceea ce priveşte achiziţia publică pentru un nou operator, există achiziţia publică clasică, care are un termen de implementare de aproximativ trei luni - pentru că sumele la nivelul Municipiului Bucureşti sunt relativ mari. Dar există chestiuni urgente, cum este situaţia în care suntem, există proceduri de achiziţie urgentă pe perioade limitate şi probabil că ne îndreptăm către scenariul acesta", preciza Nicuşor Dan.

Sursa foto: Sundry Photography / Shutterstock

