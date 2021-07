Legea ANTI-LGBT: Autoritățile ungare amendează o editură din cauza unei cărți pentru copii cu personaje gay

Autoritățile ungare au amendat distribuitorul unei cărți a cărei poveste include și familii formate din persoane de același sex, alimentând astfel polemicile din jurul deciziilor luate de guvernul condus de Viktor Orban cu privire la comunitatea LGBT.

Amenda vine în contextul modificărilor legislative aduse de guvernul condus de Viktor Orban, cu efecte asupra comunității LGBT. Comisia Europeană a avertizat că va implementa proceduri de infringement contra Ungariei dacă aceasta nu renunță la legea anti-LGBT. Cu toate acestea, Guvernul de la Budapesta a anunțat că Ungaria nu va face un pas înapoi și nu va abroga legea, conform euronews.com

Amenda aplicată distribuitorului este de 700 de euro, iar cartea care i-a adus această sancțiune se numește ”What a Family”, o traducere în limba maghiară a cărților ”Early One Morning” și ”Bedtime, Not Playtime!”, ale autorului american Lawrence Schimel. Reprezentanții autorității care a amendat distribuitorul a declarat că sancțiunea a fost aplicată deoarece nu a fost indicat faptul că acea carte are ”conținut care se abate de la normă”.



Guvernul ungar susţine că noua lege nu îi vizează pe homosexuali, ci urmăreşte protecţia copiilor și a familiilor, acolo unde părinții ar trebui să joace rolul principal în educaţia lor sexuală. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a amenințat azi că va da Ungaria în judecată dacă nu va abroga legea anti LGBT.

„Această lege pune homosexualitatea pe picior de egalitate cu pornografia. Această lege folosește protecția copiilor, căreia îi suntem dedicați cu toții, ca o scuză pentru a discrimina oamenii din cauza orientării lor sexuale. Această lege este rușinoasă”, a declarat Ursula von der Leyen.

Premierul Viktor Orban, care se va confrunta cu alegeri parlamentare anul viitor, a devenit tot mai radical în privinţa politicilor sociale, într-o autoproclamată luptă de a apăra în faţa liberalismului occidental ceea ce el susţine că sunt valorile creştine tradiţionale ale Ungariei.

