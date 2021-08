(P) Concert extraordinar Young Classicals la Universitatea Națională de Muzică București pe 21 august 2021

Young Classicals marchează finalul Masterclassului de dirijat Jeunesses Musicales. Concertul va reuni 8 dirijori și orchestra Camerata Regală iar intrarea este gratuită.

Masterclass-ul de Dirijat Jeunesses Musicales reuneşte dirijori din toate colţurile lumii care sunt dedicaţi profesionalismului şi excelenţei. Anul acesta programul a atras participanţi din Croația, Rusia, Franța, Coreea de Sud, Israel, Austria, Taiwan, Grecia și România. Sub îndrumarea profesorilor de renume internaţional Christian Ehwald şi Sigmund Thorp, dirijorii vor participa la cursuri de măiestrie intensive în vederea îmbunătăţirii tehnicii dirijorale.

Cei mai buni cursanți vor fi aleși pentru a dirija în cadrul concertului Young Classicals un repertoriu care va include lucrări de Debussy, Mozart, Dvorak și Mendelssohn.

Concertul New Classics se va desfăşura pe data de 21 august 2021 la ora 19.00 în Sala George Enescu a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti iar cei care doresc să participe trebuie să trimită un mail la anca.pricop@eliteart.org pentru a primi o invitație dublă.

Accesul este gratuit iar numărul de locuri alocate prin invitaţie este limitat. Invitaţiile sunt acordate în ordinea sosirii mail-urilor.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Elite Art Club UNESCO unicul reprezentant în România al Jeunesses Musicales International – cea mai amplă organizaţie non-guvernamentală dedicată tinerilor muzicieni din lume.

Proiect cofinantat de Administratia Fondului Cultural National. Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administraţiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii

Mulțumim Observatorul Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cultural și Societatea Muzicală.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: