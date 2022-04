Ștefan Mandachi, despre ajutorul oferit refugiaților: Nu am stat nicio secundă pe gânduri

Pe data de 24 februarie, când nici nu răsărise soarele, canalele media anunțau începerea războiului din Ucraina, trupele de invazie rusești luând cu asalt teritoriul vecinilor noștri de la nord, ceea ce a dat naștere imediat unui val de refugiați care au căutat să plece cât mai repede din calea tancurilor și trupelor invadatoare.

Aproape imediat, românii au reacționat oferindu-și sprijinul pentru cei care fugeau de război, iar cei din nordul țării au reacționat aproape imediat. Unul dintre primii români care au reacționat în fața a ceea ce avea să fie un exod în toată regula către România a fost excentricul și cunoscutul antreprenor Ștefan Mandachi.

Omul de afaceri sucevean anunța, la scurt timp după izbucnirea războiului că, hotelul Mandachi din Suceava era deschis pentru refugiați, iar spre seară, anunța că primii patru refugiați: soț, soție, copil și bunică erau cazați. Prioritare au fost cazurile de refugiați cu copii, femei și cu câini și pisici. Anunța construirea a 30 de țarcuri și cuști pentru “câinii refugiați”.

„Chiar dacă depășim numărul, găsim soluții pentru necuvântătoare”, anunța Ștefan Mandachi pe 24 februarie pe pagina sa de Facebook.

Tot atunci anunța și oferirea de mese gratuite în restaurantele sale pentru toți cei care prezentau acte că erau ucraineni.

Evident, exodul din Ucraina nu a fost constituit doar de ucraineni, ci de mult mai multe naționalități, iar Ștefan Mandachi i-a primit pe toți cei care au avut nevoie.

La mai bine de o lună și jumătate de la izbucnirea războiului și de ajutorare a refugiaților, wall-street.ro a stat de vorbă cu omul de afaceri despre eforturile depuse în această perioadă, iar modul în care ne-a povestit că a reacționat imediat ne-a surprins și pe noi.

„Am luat decizia instantaneu. Nu am stat nicio secundă pe gânduri. În prima clipă în care m-am trezit și am citit știrile, nici nu m-am dus la toaletă. Am făcut postarea că deschid gratuit hotelul Mandachi și restaurantele Spartan pentru refugiații ucraineni.

Citeste si: Armele biologice, cea mai mare teamă a unei refugiate ucrainene în...

Am dat comandă imediat de un afiș mare pe care l-am pus pe restaurantul Spartan din centrul orașului (Suceava). Era tradus în limba ucraineană. Apoi am anunțat că au prioritate bătrânele și femeile însoțite de animale”, ne-a povestit Ștefan Mandachi.

„Eram deja iritat de toate știrile referitoare la o eventuală invazie”

Tânărul antreprenor ne-a spus că decizia de a ajuta a fost și mai ușor de luat, în contextul în care știrile venite dinspre Ucraina erau iritante, dar și pentru că avea deja experiența din perioada pandemiei, când și-a oferit și atunci ajutorul.

„Mie, personal, nu mi-a fost deloc dificil. Eram deja iritat de toate știrile referitoare la o eventuală invazie. Nu înțelegeam ce caută rușii în Ucraina. Nu avea nicio logică. Am ajutat la fel de repede cum am ajutat și în pandemia de COVID. Atunci am oferit bunuri și servicii de peste 300.000 euro și hotelul l-am oferit all-inclusive o lună de zile, fiind singurul hotel de lux de asemenea anvergură și mărime din țară care am făcut asta”, ne-a mai spus Mandachi.

Citeste si: Ștefan Mandachi va deschide un restaurant Spartan în Viena

Zeci de mii de oameni ajutați de la începerea războiului

În ceea ce privește dimensiunea ajutorului oferit de omul de afaceri sucevean, acesta ne-a spus că a găzduit sute de animale și circa 5.000 de oameni, cărora le-a oferit tot ce aveau nevoie, pe lângă alimente și cazare, oferindu-le chiar și consiliere medială și psihologică.

„Am primit peste 900 câini și pisici, și undeva spre 5.000 oameni. Mai exact, 4.935 persoane înregistrate. Am avut și nigerieni, foarte mulți indieni, marocani și așa mai departe. Au fost multe naționalități care au trecut pe la noi. Cu toții au primit cele mai bune servicii: 3 mese calde pe zi, dușuri, dulciuri, apă, consiliere medicală, consiliere psihologică, jocuri pentru copii, jucării, haine, transport gratuit.

Am transportat peste 20.000 ucraineni către alte țări din Uniunea Europeană. Gratis! Am consiliat peste 30.000 oameni. Toți sunt înscriși. S-au cazat pe semnătură și am predat registrele autorităților. A fost o muncă enormă în care au fost implicați peste 350 voluntari”, ne-a mai dezvăluit Ștefan Mandachi.

Citeste si: Un nou restaurant grecesc de tip fast-food Hercule. Unde se deschide

Cât despre dorința de a ajuta animalele care au avut de suferit de pe urma războiului, Ștefan Mandachi este recunoscut ca fiind un iubitor de animale, iar experiența lui de-a lungul vieții l-a determinat să ofere prioritate celor care aveau și animale de companie cu ei.

„Am crescut înconjurat de câini și pisici și simt că am o datorie să le întorc din protecția și iubirea pe care mi au oferit-o”, ne-a povestit Ștefan Mandachi.

„A fost cea mai mare solidaritate pentru străini pe care am văzut-o vreodată”

Toată agitația din ultima perioadă l-a ținut ocupat pe antreprenorul sucevean, așa că mărturisește că nu s-a uitat atent la modul în care au reacționat societatea română în general și autoritățile în mod special, dar per total, a rămas surprins de solidaritatea arătată de români.

Citeste si: Mandachi: În Dubai, ești tratat ca un demnitar, dacă îți investești...

„Nu am avut timp să observ ce fac autoritățile. Am avut de lucru de dimineață până dimineață. S-au mișcat foarte bine cu toții. Nu am văzut pe nimeni care să obstrucționeze pe cineva. Cu toții au conlucrat: cetățeni, patroni, antreprenori, autorități. A fost cea mai mare solidaritate pentru străini pe care am văzut-o vreodată”, a spus Ștefan Mandachi.

Ștefan Mandachi, 36 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România, deținând în portofoliul său afaceri în imobiliare, turism și restaurante. Acesta deține Mandachi Hotel & Spa din Suceava, rețelele de restaurante Spartan și Hercule, dar și business-ul Mandachi Imobiliare, pe care l-a extins anul trecut și în Dubai, unde vrea să ajungă la vânzări anuale de 100 de milioane de euro.

În toamna anului trecut a anunțat și construcția unui spital în România, dar și inaugurarea unui restaurant spartan în Viena. La începutul lunii februarie a acestui an anunța extinderea lanțului de restaurante Hercule cu încă 8 locații.

Citeste si: Ministrul ucrainean de finanţe cere ajutor financiar extern

Pe lângă acestea, Mandachi mai deține și francizele Holywood Villas și Țepeș, BumBumBox și Magnificus Plaza, care fac parte a grupului MND Corporation.

Totoată, Ștefan Mandachi coordonează Asociația ”Fundația umanitară Jeni Mandachi”, o organizație caritabilă non-profit, a cărei misiune este aceea de a sprijini cauze sociale, de a dezvolta programe de ajutorare a celor aflați în nevoie și de a ocroti animalele chinuite și fără stăpâni. Până în prezent, donațiile oferite de fundație au depășit pragul de 2 milioane de euro.

Sursa foto: Mandachi Hotel and Spa

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: