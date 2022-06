Două dosare penale deschise după prăbușirea podului de la Luțca

Poliţiştii din Neamţ au întocmit două dosare penale în urma prăbuşirii podului de la Luţca, de pe DJ 207 A.

"Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Neamţ s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii, cu exactitate, a modalităţii de realizare a reabilitării podului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman. De asemenea, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Roman au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subcomisarul Ramona Ciofu, conform Agerpres.ro.



Joi, în jurul orei 14,00, podul care traversează râul Siret pe DJ 207 A, dintre localităţile Luţca şi Sagna, s-a prăbuşit în timp ce pe el rulau un autocamion cu nisip şi o autoutilitară.



Şoferul autocamionului, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost rănit, fiind scos din maşină de martori şi transportat la spital cu o ambulanţă.



Circulaţia rutieră este blocată, iar traficul a fost deviat pe DN 15 D Roman - Gâdinţi.



Podul a fost reabilitat printr-un proiect în valoare de 7 milioane lei, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, lucrările fiind atribuite unei firme din municipiul Roman. Acesta a fost redeschis traficului rutier în 13 noiembrie 2021.

Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, a reacționat cu privire la prăbușirea pordului de pe drumul județean de la Luțca, din comuna Sagna, despre care spunea în recent, după o verificare a lucrărilor de reabilitare, că va rezista zeci de ani.

Referitor la incidentul petrecut pe drumul județean DJ 207A, unde podul peste râul Siret, din localitatea Luțca s-a prăbușit, Arsene vine cu următoarele precizări din partea Consiliului Județean Neamț:

„- podul a fost supus unui proces de reabilitare, cu finanțare prin Planul Național de Dezvoltare Locală, de către Consiliul Județean Neamț;

- în perioada de probe, până la recepția la terminarea lucrărilor, podul a fost supus unui test de verificare a structurii de rezistență, prin încărcarea cu un convoi de camioane, în greutate totală de peste 340 de tone;

- rezultatele testului au confirmat că structura podului a avut un comportament normal în urma testului și că podul poate fi folosit în condiții de siguranță;

- până la recepție, care nu a fost finalizată, urmau a fi executate alte noi teste și probe, care să confirme rezultatele testului de greutate;

- recepția nu a fost finalizată de către Consiliul Județean Neamț, podul fiind încă în administrarea constructorului;

-pentru finalizarea recepției urmau a fi executate alte noi teste și probe, care să confirme rezultatele testului de greutate;

- constructorul, proiectantul și cei care au dat soluțiile tehnice răspund de starea podului;

- va fi efectuată o anchetă, pentru a afla dacă soluția tehnică a fost bună și dacă firma care a executat lucrările a respectat soluțiile din proiectul tehnic;

- în baza concluziilor anchetei, vinovații de acest incident vor suporta consecințele.”, se arată în postarea lui Ionel Arsene.

