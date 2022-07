Comenzi online la malul mării: Tazz lansează livrarea direct pe plajă. În ce stațiuni va fi disponibilă opțiunea

Platforma Tazz, în parteneriat cu 250 de restaurante locale și 13 plaje, își extinde serviciile de livrare pe timpul verii pe plajele și la cazările din stațiunea Mamaia, dar și pe plajele din Constanța.

Astfel, clienții Tazz pot comanda din aplicație la cele 13 plaje partenere din Mamaia și Constanța: The Beach by Shut Up, Zoom Beach, Mystyryum, Vera, Paco, Tortuga, One Beach 1 și 2, La bicicletă, Yes Beach, Mondo Beach, Zen Beach și Cotton Beach, iar comanda este livrată de curierii Tazz la zonele de pick-up, special amenajate pe fiecare dintre aceste plaje.

În plus, Tazz livrează și produse de vacanță, de la înghetață, dulciuri și snacks-uri, la băuturi alcoolice și non-alcoolice, tutun, gheață, dar și cărți și accesorii de plajă: jucării de apă, produse de protecție solară, dermatocosmetice, prosoape, șlapi și jocuri de societate.

„În perioada de vară, (...) oamenii își petrec mult timp în afara locuinței, fie că vorbim de vacanțe sau de viața de zi cu zi. În consecință, (...) ne-am adaptat serviciile la comportamentul clienților și am lansat livrarea pe plajele partenere din Constanța și Mamaia, acoperind în același timp și zonele de cazare. Vorbim atât de produsele specifice de sezon, cum ar fi cremele de soare, băuturile răcoritoare, înghețata livrată în cutii termoizolante, cât și de cărți sau preparate de la restaurante.” a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer Tazz.

Sursa foto: Wall-street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: