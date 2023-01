Nicușor Dan: Nu vom da niciodată 600 de euro pentru un coș de gunoi

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că sumele estimative de 700 de euro pentru o bancă sau 600 de euro pentru un coş de gunoi, prevăzute în proiectul de buget, provin dintr-un studiu de fezabilitate realizat în timpul administraţiei anterioare.

El a subliniat că actuala administraţie nu va plăti astfel de sume şi că achiziţiile vor fi realizate conform preţurilor de pe piaţă.

"Niciodată nu vor fi plătite sumele astea. Ei au fost obligaţi să pună în buget acele sume care rezultă dintr-un studiu de fezabilitate pe care l-am moştenit din vechea administraţie. Dar fiţi convinşi că în momentul în care vom face achiziţii vom vedea preţurile de pe piaţă", a arătat el, în cadrul unei declaraţii de presă.

Întrebat dacă PMB va reuşi să realizeze în 2023 venituri de 8 miliarde de lei, edilul general a precizat că această sumă reprezintă veniturile estimate de către fiecare direcţie.

"Este un buget care rezultă din estimările de venituri pe care le-a făcut fiecare dintre direcţii. (...) Există bugetul real, care este undeva la 5,5 miliarde lei - foarte aproape de execuţia de anul trecut. Şi peste bugetul acesta sunt bani care vin din fonduri europene. (...) Suntem obligaţi să punem toate fondurile (europene - n.r.), ceea ce n-o să se întâmple (nu vor fi absorbite într-un singur an - n.r), dar aşa ne obligă reglementările care ţin de buget. De exemplu, pentru pentru termoficare, suntem nevoiţi să punem tot bugetul pe POIM, deşi ştim că nu o să facem într-un an ceea ce trebuie să facem în patru ani", a spus Nicuşor Dan.

În ce priveşte dezbaterea publică pe marginea bugetului, primarul Capitalei a punctat că propunerile cetăţenilor şi ale ONG-urilor pot fi transmise Municipalităţii, iar punctele de vedere vor putea fi exprimate în şedinţa în care se supune aprobării proiectul de buget.

"Şedinţa de comisie de buget este publică şi acolo se poate participa. Şi, în rest, în şedinţă - aşa cum a fost în fiecare şedinţă de Consiliu General - cetăţenii pot să participe în acea şedinţă din 3 februarie. (...) Dezbaterea publică poate să fie făcută în şedinţa în care se aprobă bugetul. Conform legii, în şedinţa în care se aprobă bugetul, primarul vine cu bugetul pe care l-a scos în dezbatere publică, vine cu un raport pe tot ce au spus cetăţenii, organizaţiile, persoanele juridice în procesul de dezbatere şi oricine poate să intervină să spună orice despre proiectul de buget", a afirmat Nicuşor Dan.

Conform proiectului de buget supus dezbaterii publice pe site-ul PMB, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) urmează să aloce în acest an 5,3 milioane de lei pentru 1.500 de bănci de grădină şi alte 4,4 milioane lei pentru 1.500 de coşuri de gunoi.

Sursa foto: Agerpres

