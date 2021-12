Hunor: Nu e o tragedie dacă nu se aprobă bugetul până la finele anului

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget se va discuta în şedinţa coaliţiei de guvernare, menţionând că ar fi un semnal important ca acesta să fie adoptat şi publicat în monitorul Oficial până la sfârşitul anului, dar nu este o "mare tragedie" dacă acest lucru nu va reuşi, relatează Agerpres.

."În Guvern, noi am propus un calendar strâns în ceea ce priveşte adoptarea bugetului. Am spus că vom începe procedurile, am început procedurile în aşa fel încât pe 23 decembrie să dăm votul final pe buget. Sigur, este foarte, foarte ambiţios şi foarte strânsă această agendă. Eu recunosc acest lucru. Astăzi după-amiază, vom avea o şedinţă a coaliţiei unde ministrul Finanţelor va prezenta propunerea de buget şi dacă reuşim să creionăm acest buget în aceste zile - azi, mâine, sigur că se poate merge pe varianta propusă de Guvern şi agreată în coaliţie. Ce se va întâmpla, nu ştiu, dar eu aş vrea să cred că încă se poate", a afirmat Kelemen Hunor.

El a spus că trebuie discutat cu Comisia Europeană şi văzute limitele sumelor pentru fiecare minister.

"Sigur, mai trebuie să discutăm şi cu Comisia, de fiecare dată înainte de buget există discuţii cu comisia, trebuie să vedem şi limitele pentru fiecare ordonator de credite, vorbesc de ministere, în mare. Ar fi bine, ar fi un semnal important pentru toată lumea, de la cetăţenii ţării până la investitori, instituţiile financiare, să închidem anul cu bugetul aprobat şi publicat în Monitorul Oficial. Eu cât depinde de mine voi insista pe această variantă, procedură, agendă, dacă nu vom reuşi nu e o mare tragedie, dar nu este de dorit. Din punctul meu de vedere, sfârşitul anului înseamnă că ai bugetul aprobat pentru anul viitor. Dacă nu vom reuşi, atunci în ianuarie vom continua. Dar, astăzi, nu putem spune că nu se poate adopta până în 23 decembrie. Asta era agenda şi asta era propunerea noastră plecată dinspre Guvern spre coaliţie", a adăugat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a spus că eventuala amânare a adoptării bugetului nu are legătură cu taxa de solidaritate.

"Taxa de solidaritate, chiar dacă cu toţii am fi agreat-o şi nu am agreat-o, nu ar fi intrat în vigoare de la 1 ianuarie, că nu se poate. Pentru orice taxă introducerea necesită şase luni de zile perioadă de acomodare pentru toată lumea. (...) Taxa nu a fost agreată de toată lumea din coaliţie. PSD şi cu noi am spus că ar fi modalitate de a mai aduce venituri la bugetul de stat, PNL nu a fost de acord cu această variantă. Vom mai discuta anul viitor dacă se va face sau nu. (...) Până nu este agreată la nivelul coaliţiei, eu nu voi mai insista pe această taxă, pentru că avem nevoie de timp, de discuţii", a explicat vicepremierul.

