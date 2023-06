Magazinele ANAF sunt locurile în care Fiscul vinde marfa confiscată de la românii care practică evaziunea fiscală. Acestea sunt destinate produselor neperisabile, cu valoare mică și cuprind în general produse de menaj sau îmbrăcăminte. Prețurile bunurilor sunt mai mici decât celor din second-handuri: prețul mediu al produselor din magazin depășește cu greu 10 lei.

În România există un total de 8 magazine ANAF care comercializează produse confiscate, toate în localități diferite. Magazinul de bunuri confiscate din București de află în Sectorul 4, pe strada Măriuca, nr.14. Programul de funcționare a magazinului este de luni până joi de la 08:30 la 16:00, iar vinerea de la 08:30 la 14:00.

Magazinul ANAF: Ce produse poți cumpăra și care sunt prețurile

Marfa disponibilă în magazin diferă foarte mult, fiind aleasă în funcție de locurile unde ANAF a fost „în vizită” ultima oară. Tocmai din acest motiv este foarte greu să ghicești când se va primi marfă nouă în magazin și ce natură va avea aceasta. Ca lucruri generale, produsele care se găsesc aproape întotdeauna în stoc sunt hainele (pantofi, rochii, pantaloni, sutiene, cravate, șosete), accesoriile (cercei, elastice de păr, curele de ceas) și produse electrice de mici dimensiuni (leduri, lămpi, cabluri).

Produsele sunt similare cu cele pe care le găsești în orice bazar din țară: de calitate îndoielnică care au puține specificații tehnice inscripționate pe produs. Pentru că am bătut un drum destul de lung până la acel magazin, nu am vrut să plec cu mâna goală, așa că am venit acasă cu un camion de jucărie, o lampă de birou și un piercing în formă de cățeluș (pe care care nu o să-l folosesc niciodată). Toate aceste cumpărături m-au costat 21,4 lei.

10 lei

1,4 lei

10 lei

Un lucru important de menționat este că marfa cumpărată nu se poate returna sau schimba, așa că este indicat să nu cumperi ceva doar pentru că are un preț mic.

Magazinul ANAF: Listă produse și prețuri

Cercei: 1,4 lei;

Cravată: 3 lei;

Ghete: 7 lei;

Ghiveci pentru flori: 0,7 lei;

Sutien: 3,5 lei;

Rochie: 20 lei;

Pantofi cu toc: 3,5 lei;

Balerini: 1,5 lei;

Blugi: 17,5 lei;

Husă telefon: 5 lei;

Lumânare tort: 0,25 lei;

Fermoar: 0,5 lei;

Pălărie: 4 lei;

Lampă: 10 lei;

Clește păr: 3 lei.

Acestea sunt produsele disponibile în magazin la data publicării articolului. Stocurile se pot modifica de la o zi la alta.

0,25 lei

3,5 lei

3 lei

Magazinul ANAF: Unde găsești produsele „mai serioase”

Produsele valoroase confiscate de ANAF, cum sunt mașinile sau locuințele, sunt vândute către populație prin licitație. Toate aceste licitații sunt anunțate de către Fisc pe site-ul autorității. Produsele scoase la licitație cel mai des sunt mașinile sau produsele de mobilier, dar și terenuri sau apartamente.

Exemple produse scoase la licitație de ANAF:

Nume produs Preț de pornire a licitației (lei) Dacia Logan 4.024 + TVA (19%) Audi Q7 59.734 + TVA (19%) OPEL ZAFIRA 6.299 + TVA (19%) Teren extravilan situat în

com. Glina (3.599 mp) 369.602 + TVA (19%) Cuptor de pâine pe vatră ENKPMAK 4.463+ TVA (19%)

ANAF vinde la bursă acțiuni confiscate

Vânzările ANAF nu se opresc la chilipiruri, terenuri sau mașini. După ce i-a obișnuit pe români aceste bunuri confiscate scoase la vânzare, ANAF pune acum la bătaie peste 41 milioane de acțiuni care vor fi vândute la Bursa de Valori București. Valoarea totală a acestor acțiuni este de 6,47 mil. lei (1,3 mil. euro).

ANAF a inițiat consultarea pieței pentru contractarea de prestări servicii de intermediere financiară (servicii de brokeraj financiar) prin publicarea în SEAP a unui anunț având ca obiect vânzarea Bursa de Valori București a acțiunilor. Instituția caută acum o firmă de brokeraj care să ofere comisioane scăzute de tranzacționare și, preferabil, să ocupe un loc cât mai bun în topul brokerilor de la BVB.

Puteți consulta aici: Lista completă a acțiunilor pe care ANAF vrea să le vândă la Bursa de Valori București.

Magazinul ANAF: Care sunt locațiile fizice ale magazinelor cu bunuri confiscate din țară

1 magazin în judeţul Galaţi, str. Brăilei nr. 33, Municipiul Galaţi,e-mail: valorificare.CT@anaf.ro;

1 magazin în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 166, judeţul Dâmboviţa, e-mail: valorificare.TR@anaf.ro;

1 magazin situat în clădirea A.J.F.P. Gorj, din Tg. Jiu, str. Siretului , nr. 6, judeţul Gorj,e-mail: valorificare.GJ@anaf.ro;

1 magazin în judeţul Timiş, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, loc.Timişoara,e-mail: valorificare.HD@anaf.ro;

1 magazin situat în Oradea, strada Dimitrie Cantemir, nr. 2B, e-mail: valorificare.BH@anaf.ro;

1 magazin situat în Municipiul Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.17;

1 magazin situat în Municipiul Braşov, Bld. Alexandru Vlahuţă, nr. 59, e-mail: valorificare.SB@anaf.ro;

1 magazin situat în str. Măriuca, nr.14, sector 4, Bucureşti,e-mail: valorificarecivil.MB@anaf.ro.

