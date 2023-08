Boloș: Toate salariile sunt plătite la timp și nu vor fi disponibilizări la Ministerul Finanțelor

Toate salariile sunt plătite la timp şi nu vor fi disponibilizări la nivelul aparatului propriu şi unităţi subordonate, a afirmat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, după întâlnirea cu reprezentanţii principalelor sindicate din domeniu, relatează Agepres.

Acesta şi-a reafirmat angajamentul de a menţine un mediu de lucru optim şi condiţii mai bune pentru toţi angajaţii, a transmis ministerul de resort într-un comunicat.

"A fost o discuţie în care am reafirmat angajamentul pe care mi l-am asumat şi ieri faţă de colegii din minister. Nu va fi dat nimeni afară şi nu vor fi puşi să dea concurs. Am semnat şi un proces-verbal în acest sens. Toate plăţile au fost făcute, pentru ca oamenii să îşi primească banii la timp. Recunosc eforturile şi dedicarea de care este nevoie zi de zi şi sunt hotărât să mă asigur că munca celor responsabili este apreciată corespunzător. Am luat în considerare sugestiile şi feedback-ul primit de la reprezentanţii sindicatelor şi am identificat câteva direcţii cheie pe care le vom urmări în perioada următoare. Cu toate acestea, ei ştiu mai bine decât orice altă instituţie cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli şi încadrarea în deficitul bugetar asumat", a declarat ministrul Finanţelor.

Potrivit MF, principala concluzie după dezbaterile cu sindicaliştii arată că nu vor exista disponibilizări la nivelul aparatului propriu MF şi unităţi subordonate, iar pentru funcţiile de conducere afectate de proiectul privind reducerea cheltuielilor se va asigura transformare/înfiinţare în situaţia în care nu există posturi vacante necesare.

De asemenea, elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă până la data de 21 august 2023 pentru egalizarea salariilor de bază la nivelul maxim aflat în plată, luând în calcul sentinţele judecătoreşti este o altă măsură convenită cu sindicaliştii. Sindicatele vor înainta Ministerului Finanţelor jurisprudenţa relevantă până în data de 17 august 2023.

Întreprinderea tuturor măsurilor legale necesare pentru cuprinderea în viitoare lege a salarizării familiei ocupaţionale distincte "finanţe" datorită specificităţii, complexităţii şi importanţei angajaţilor din domeniul finanţelor publice şi formarea unui comitet de lucru alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai sindicatelor, cu scopul de a elabora şi implementa statutul angajatului în finanţe publice sunt alte concluzii desprinse după dezbateri.

Nu în ultimul rând, s-a decis înfiinţarea, prin reorganizarea structurilor existente din ANAF şi aparatul central, a unui Institut Naţional de Fiscalitate, cu rol în formarea continuă şi perfecţionarea angajaţilor din domeniul finanţelor publice.

"Ministerul Finanţelor va asigura transparenţa şi comunicarea deschisă cu reprezentanţii sindicatelor pe parcursul implementării reformelor şi va ţine cont de feedback-ul acestora în procesul decizional. Se vor organiza sesiuni periodice de consultări între Ministerul Finanţelor şi reprezentanţii sindicatelor pentru a monitoriza progresul implementării măsurilor şi pentru a face ajustări dacă este necesar", se precizează în comunicatul transmis de MF.

Sursa foto: Marcel Boloș / Facebook

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

