Primarul Crevedia: Patronul firmei e vinovat; eu ştiam că stația a fost închisă

Primarul din Crevedia, Florin Petre, a declarat că nu ştia că staţia GPL, unde s-au produs exploziile, mai funcţionează, după ce a fost înştiinţat de către ISU, în urmă cu trei ani, că a fost închisă, din punctul lui de vedere vinovat de producerea tragediei de sâmbătă seara fiind ''patronul firmei'', scrie Agerpres.

"Păi, aşa cum a spus şi preşedintele Consiliului Judeţean, nu este în competenţa primăriei să facă acest lucru şi din moment ce nu am primit nicio sesizare, că s-a vehiculat la presă că a venit, a zis... Nu a venit nimic scris la primărie. Cei care au fost afectaţi sunt vecinii care locuiesc lângă acest GPL. Puteţi să-i întrebaţi dacă vreunul dintre ei a făcut vreo sesizare sau mi-au adus la cunoştinţă... Ştiam că s-a oprit. Am trecut pe acolo, poate şi de două ori pe săptămână. Nu am văzut nimic... Poarta închisă şi atât", a susţinut edilul.

Întrebat cine este vinovat de producerea tragediei, primarul a replicat că patronul firmei şi a precizat că, din punctul său de vedere, nu sunt nereguli în ceea ce priveşte autorizaţia de construcţie, asta după ce Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi a deschis, "in rem", două dosare legate de autorizarea acestei staţii.

"S-a depus o cerere de construcţie la primărie, s-a eliberat un certificat de urbanism cu anumite avize. Toate avizele au fost luate şi stau în spatele autorizaţiei şi au fost predate către organele competente. Totul e în regulă cu construcţia. Şi a fost în regulă până în 2020, când am primit înştiinţare, primăria şi celelalte instituţii, că s-a închis activitatea. Păi eu zic că cei de la ISU sunt singurii în măsură să verifice. Mai mult decât atâta, dacă făceau o sesizare, cei de la ISU către poliţie bănuiesc, să le pună în vedere să verifice din când în când dacă acea staţie mai funcţionează, ar fi fost ok, din punctul meu de vedere", a mai spus edilul din Crevedia.

Sursa foto: ISU

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: