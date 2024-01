Transportatorii protestează în Piaţa Constituţiei duminică, luni şi marţi, între orele 9,30 şi 22,00, iar vehiculele de tonaj mare erau programate să se deplaseze către acest loc începând cu ora 6:30. Cu toate acestea, până la ora transmiterii acestei știri, un singur tractor este prezent la manifestație.

Cu o zi în urmă, Rareș Hopincă, prefectul municipiului București, afiliat PSD, a declarat că un singur autovehicul a cerut și a primit permisiunea să intre în oraș, după cum scrie HotNews.

Autorizația pentru acest protest a fost luată de avocatul Mircea Bogdan Petre, organizator al protestelor și un apropiat al Dianei Șoșoacă. Fermierii au transmis că nu vor să se asocieze cu un protest politic. În continuare, însă, fermierii și transportatorii s-au adunat în afara Bucureștiului, în Afumați, unde își arată nemulțumirile față de deciziile Guvernului.

„Nu ne afiliem politic, am spus-o și o să o mai spunem. Ce să căutam la un protest organizat politic? (...) Noi am tras un semnal de alarmă în toată țara și am avut susținere și s-au solidarizat cu noi oamenii. Suntem mulți dintre noi în imposibilitatea de a ieși în stradă”, a declarat unul dintre protestatari.

Reamintim, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat, joi, că autorităţile locale au aprobat organizarea unui protest, duminică, luni şi marţi, în Piaţa Constituţiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare şi 100 de capete tractor de tir.

"Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din Bucureşti. Acesta va avea loc duminică, luni şi marţi în parcarea din Piaţa Constituţiei şi a fost aprobat pentru 5.000 de persoane, 100 de tractoare şi 100 de capete tractor de tir", a anunțat atunci Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.

Sursa foto: Facebook / Crina Dobre

