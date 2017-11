Nu are experienta in zona de design, din contra a lucrat in publicitate si comunicare, insa in urma cu noua ani organiza primul targ de design romanesc si cultura vintage, ce avea sa devina un punct de reper pentru aceasta industrie. Am stat de vorba cu Laura Calin, antreprenoarea din spatele V for Vintage, despre povestea targului, cum s-a schimbat conceptul de-a lungul timpului si ce planuri de dezvoltare are pentru comunitatea designerilor romani.

Se descrie un om cu multe idei si dorinta de munca, caruia ii place sa se inconjoare de oameni cu viziune si aceeasi dorinta de a realiza lucruri. In 2008, organiza pentru prima oara V for Vintage, targ de design si cultura vintage, intr-un moment de discrepanta pe piata romaneasca, dupa cum povesteste. “Designerii erau considerati inaccesibili, nu puteai ajunge la ei, ii vedeai in revistele glossy, pe catwalk si in showroom-uri. M-am gandit sa creez o apropiere intre acesti designeri...