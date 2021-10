Povestea a doi farmaciști din Craiova care au lansat un brand românesc de cosmetice vegetale în plină pandemie

Mihaela și Ionuț Renghea sunt doi tineri farmaciști, foști colegi de facultate, în prezent soț și soție, care și-au unit forțele nu numai în viața personală ci și în mediul de afaceri.

Și-au dorit să-și creeze propriile produse de îngrijire personală, chiar în țara lor

Ideea de a porni Remivia Cosmetics s-a născut din pasiunea comună pentru prepararea cosmeticelor, pe care cei doi au dobândit-o în timpul facultății. În acelasi timp, exigența lor în ceea ce privește alegerea produselor de igienă personală, i-a motivat pe cei doi studenți să se gândească la înființarea propriei unități de producție, chiar aici în România.

” Pe parcursul anilor de studii în cadrul Facultății de Farmacie, pe masură ce am acumulat informații, am devenit din ce în ce mai exigentă în alegerea produselor de îngrijire personală pentru mine și familia mea. Acestea trebuiau să conțină ingrediente sănătoase și sigure, eficiente, de calitate superioară și neapărat să fie vegetale. Găseam destul de greu produse care să mă mulțumească în totalitate și bineințeles, erau disponibile la prețuri foarte mari.

Totodata, orele de practică în farmacie, din timpul facultății, mi-au oferit șansa să interacționez cu foarte multe femei nemulțumite de produsele de îngrijire pe care le utilizau. Majoritatea lor se aflau într-o continuă căutare de formule compatibile cu tipul lor de piele. Atunci am hotărât sa îmbinăm utilul cu plăcutul și să venim cu soluții concrete pentru aceste nevoi, sub forma unor produse realizate chiar de noi, aici, in România.” povestește Mihaela.

Start-up în plină pandemie

Oportunitatea s-a ivit în 2018 când au accesat fonduri prin intermediul programului Start-Up Nation, fonduri de care aveau nevoie pentru a-și utila cu echipamentele necesare, unitatea de producție pe care o aveau în plan.

Au urmat apoi multe zile, și chiar nopți petrecute în laborator, până au reușit să finalizeze formulele și să obțină produsele la care au visat. Alături de eforturile lor, în spatele formulelor Remivia, se afla peste 30 de ani de experiență ,a unui specialist roman, in domeniul biochimiei, care a contribuit la dezvoltarea întregului portofoliu de produse.

În 2019 au început, în Craiova, construcția unității de producție pe care au echipat-o cu tehnologie de ultimă generație, epuizând astfel toate fondurile disponibile. În 2020, după multe provocări apărute în contextul pandemiei, au reușit totuși să lanseze afacerea.

“2020 a fost un an de foc. Ne-am confruntat cu o mulțime de piedici. Au existat și probleme financiare în anumite momente, pe care numai noi știm cât de greu le-am depășit. Totul a culminat cu începutul pandemiei care, pe lângă provocările pe care le aveam deja, ne-a pus în fața unor situații extrem de dificile, mai ales din punct de vedere logistic. Acum când privesc în urmă, îmi dau seama că dorința noastră de-a ne împlini acest vis a făcut ca în acele momente totul să pară mult mai ușor decât a fost de fapt” povestește Ionuț.

În prezent, investiția se ridică la aproximativ 120.000 de euro iar compania are în portofoliu peste 13 produse de îngrijire din categorii precum îngrijirea tenului, a părului și a corpului. Produsele sunt comercializate atât pe site-ul propriu, cât și prin intermediul unor mari platforme de retail online din România.

Planuri de viitor

Până la finalul anului 2021 brandul are în plan să mai lanseze două produse noi, dedicate îngrijirii corpului și a tenului. În plus, pe lângă negocierile cu marile lanțuri de magazine din România, compania se pregatește la începutul anului 2022 să-și mărească puterea de distribuție și pe plan international.

Cei doi fondatori au planuri foarte ambițioase de dezvoltare a companiei pentru următorii ani și au declarat că vor continua să investească pe toate planurile pentru a-și împlini visul -”Un vis nu devine realitate prin magie, este nevoie de sudoare, determinare și muncă grea.”(Colin Powell)

