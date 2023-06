NN, companie de asigurări de viață și pensii private, lansează primul fond de burse pentru viitoarea generație de antreprenori din România, printr-un parteneriat cu EA - The Entrepreneurship Academy, un program de licență cu specializare pe business management și antreprenoriat. Fondul de burse dă mai multe șanse tinerilor care vor să-și deschidă propriul business încă din facultate, dar au posibilități financiare limitate, să își dezvolte cunoștințele și abilitățile antreprenoriale în programul de studii aplicate EA - The Entrepreneurship Academy.

NN finanțează studenți care vor să se înscrie la EA - The Entrepreneurship Academy în acest an cu burse totale în valoare de 200.000 de euro, contribuind la taxele de școlarizare pe perioada celor patru ani de studii, la care se adaugă burse suplimentare în valoare de 50.000 de euro acordate de universitate. NN urmărește să faciliteze accesul mai multor tineri cu posibilități limitate la educație aplicată de business. Fondul de burse va fi astfel deschis, începând din toamnă, donațiilor din partea persoanelor sau companiilor care vor să contribuie la educația generațiilor viitoare de studenți EA - The Entrepreneurship Academy, se arată într-un comunicat de presă venit din partea companiei.

„România este un hub de creativitate și inovație cu multe povești antreprenoriale de succes și mulți tineri talentați care visează la propriul business încă de pe băncile școlii. Știm că antreprenorii sunt un motor în economie și vedem cum România crește odată cu ei, iar asta ne dă convingerea că educația aplicată de business și ecosistemul de resurse, know-how și comunități antreprenoriale trebuie să devină accesibile oricărui viitor antreprenor, indiferent de posibilitățile financiare. Fondul de burse dă șansa mai multor tineri să-și dezvolte propria afacere și, astfel, contribuie la dezvoltarea economică a României. Gabriela Lupaș-Ţicu, Chief Marketing & Operations Officer la NN Romania

Până când se poate aplica la burse

Bursele NN se adresează tinerilor cu posibilități limitate care vor să urmeze studii aplicate de business în cadrul universității începând din acest an. Tinerii pot aplica până pe 13 iulie 2023, participă la etapa de admitere și află în aceeași zi dacă sunt admiși și se califică pentru bursă, luând în calcul resursele financiare ale familiei în ultimii doi ani și jumătate și numărul de membri ai familiei.

„Antreprenoriatul a devenit pentru mulți tineri un plan de carieră, dar nu toți au posibilitatea să-și înceapă călătoria antreprenorială încă din facultate. Prin parteneriatul strategic cu NN, deschidem calea către antreprenoriat și pentru tineri cu posibilități financiare limitate, oferindu-le acces la educația de care au nevoie ca viitori antreprenori. Pe parcursul studiilor în cadrul universității, studenții dezvoltă cunoștințe antreprenoriale practice, aplicate contextului de business actual, dar și competențe pentru viitor. Totodată, încep să lucreze la propriul business, având acces la un ecosistem de mentori și la experiențe internaționale, iar rezultatele se văd în poveștile de succes ale generațiilor de studenți care au devenit antreprenori”, explică Alexandru Ghiță, CEO al EA - The Entrepreneurship Academy.

Peste 60% dintre studenții și absolvenții EA - The Entrepreneurship Academy au deja propriul business, cele mai cunoscute business-uri fiind Flip.ro, The Outfit, Glow2Go, Fustițe cu Luminițe, Confidas sau Difrnt, iar tinerii au generat numai în 2022 vânzări cumulate de 1,5 milioane de euro din business-uri incubate în cadrul facultății.

„EA - The Entrepreneurship Academy a avut un rol cheie în formarea și educarea mea ca antreprenor. Este un mediu cu un mix de elemente rar, pe care nu le-am regăsit în alte facultăți din țară: ai parte de antreprenori și specialiști de top care îți predau din lucrurile învățate pe propria piele, călătorii de învățare în diferite țări pentru a studia mediile de business locale și a cunoaște antreprenori internaționali, eşti încurajat să lucrezi în echipă și, nu în ultimul rând, să îți începi propria companie. Am simţit că la finalul anilor de studiu am plecat cu 3 lucruri valoroase: un bagaj solid de cunoştinţe generale de business, abilităţi de comunicare și leadership bine dezvoltate și un network de oameni cu care pot construi pe mai departe”, spune George Moroianu, cofondator Flip.ro și fost student în cadrul universității.

Printre absolvenții EA - The Entrepreneurship Academy de până acum se numără și tineri care au beneficiat de susținere financiară să-și urmeze visul, prin programele de burse proprii sau în parteneriat desfășurate de universitate.

Bursa m-a susținut să urmez facultatea pe care mi-o doream, să-mi urmez pasiunea și să devin persoana care sunt astăzi. Am început să câștig primii bani din antreprenoriat la 16 ani, iar când construiești o companie de la zero și treci prin toate etapele ei, ai nevoie de tot ajutorul pentru a crea ceva valoros. Bursa a fost fix ce aveam nevoie la începutul drumului prin EA - The Entrepreneurship Academy și un head start în viața de antreprenor. Horia Stupu, cofondator The Outfit și Difrnt și fost bursier

EA - The Entrepreneurship Academy funcționează pe baza unui parteneriat cu Team Academy Amsterdam/Stichting Schoolvision, după un model educațional existent de peste 20 de ani în Finlanda și implementat cu succes în peste 18 țări. Facultatea este acreditată internațional de Team Academy Netherlands, împreună cu Institutul Schoolvision, prin Ministerul Educației, Culturii și Științelor din Olanda. Diploma pe care studenții o obțin la finalul celor patru ani de studii, prin dobândirea celor 240 credite ECTS, este Bachelor Degree - Business Administration in Entrepreneurship și poate fi echivalată în România la CNRED, conform Ministerului Educației.

