Flip, startup-ul care comercializează smartphone-uri second-hand, primește 6,5 milioane de euro de la eMAG Ventures

Flip.ro, startup-ul specializat în comercializarea de telefoane second-hand verificate, primește o nouă rundă de finanțare de 6,5 milioane de euro din partea eMAG Ventures. Această investiție va fi direcționată spre accelerarea planurilor de dezvoltare internațională și vine după ce Flip.ro a făcut deja primul pas în afara țării și a intrat în Bulgaria.

Marketplace-ul Flip le oferă utilizatorilor posibilitatea consumatorilor de a achiziționa telefoane smart recondiționate, cu 12 luni garanție și drept de retur, la prețuri accesibile, dar și de a-și vinde vechile telefoane online.



În total, eMAG Ventures a investit 8 milioane de euro în Flip.ro, care țintește poziția de lider în Europa Centrală și de Est pe piața produselor recondiționate, în contextul în care, avantajele economiei circulare, prin care clienții pot economisi bani și pot contribui la protecția mediului, vor schimba rapid felul în care milioane de oameni cumpără și folosesc produsele din sectorul de tehnologie și nu numai.



„Viziunea noastră este sa le oferim clienților aceeași experiență ca atunci când au cumpărat un produs nou: primești un smartphone care arată și funcționează ca unul nou, livrat rapid și cu același nivel de customer care, însă la o diferență de preț semnificativă. Cu ajutorul know-how-ului tehnologic și operațional al eMAG, am reușit să facem primul pas spre internaționalizare mai devreme decât ne propusesem și să scalăm rapid business-ul. Tot în acest timp, am reușit să ne dublăm echipa. Noua investiție creează premisele unei dezvoltări accelerate,” au declarat fondatorii George Moroianu, Alin Luca și Alex Burghelia.



„În contextul economic volatil actual, oamenii vor recunoaște tot mai mult avantajele economiei circulare atât din poziția de vânzător al unui produs, cât și din cea de client care face o economie de bani”, a declarat Bogdan Axinia, Managing Director eMAG Ventures.



Platforma a atras prima investiție de accelerare de 1,5 milioane euro din partea eMAG Ventures în octombrie 2021, iar până în prezent a ajuns la peste 100.000 de clienți în România și vânzări de 13,4 milioane euro în 2021. Investiția inițială a susținut platforma în demersurile de extindere pe plan internațional. Astfel, aceasta a intrat recent pe piața din Bulgaria, unde își propune ca, în primul an, să ajungă la 20.000 de clienți.

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

