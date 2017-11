Wizz Air lnaseaza un nou zbor, din Timisoara catre Tel Aviv (Orientul Mijlociu), cu preturi de la 129 lei/segment.

Aceasta este prima ruta care leaga orasul de pe Bega cu o destinatiei din afara Europei. Zborurile intre Timisoara si Tel Aviv (Israel) vor fi operate in zilele de luni si vineri. Tel Aviv, un oras modern, vibrant si cosmopolit este perfect pentru vacante in orice perioada a anului, cu faleze ce aduc aminte de cele aflate in Miami, cu kilometri de coasta mediteraneana unde te poti bronza in voie tot timpul anului, cu cafenelele si inovatiile culinare cum nu intalnesti niciunde in lume. In...