S-a deschis Hotelul ibis Bucharest Politehnica

Hotelul nou construit ibis Bucharest Politehnica oferă 158 camere confortabile, un restaurant Albert’s Place, un bar, un spațiu de conferințe pentru până la 150 de persoane, precum și parcare proprie, subterană. Proprietatea este situată în partea de centru-vest a Bucureștiului, pe malul râului Dâmbovița, chiar în inima hub-ului de birouri din vestul capitalei. Cu conceptul său îndrăzneț Agora, ibis Bucharest Politehnica aparține celei de-a doua generații de hoteluri ibis din România și este primul care se deschide în București.

Oaspeții care vizitează hotelul vor beneficia de camere moderne, conectate, izolate fonic, cu perdele opace, băi spațioase și paturi foarte confortabile. Sweetbed™ by ibis este semnătura brandului și garantează un somn de calitate în toate hotelurile din întreaga lume, datorită pernelor sale mari și pufoase, pilotelor moi și saltelelor de înaltă tehnologie, care se adaptează corpului.

Hotelul întâmpină călătorii de afaceri, turiștii tineri și familiile și oferă, de asemenea, camere pentru oaspeții cu mobilitate redusă.

Suntem bucuroși să introducem un concept nou, Agora, care oferă o atmosferă pozitivă, convivială și un mediu perfect pentru studenți și tineri profesioniști care doresc să profite de fiecare clipă.

Raluca Mihăescu, General Manager, ibis Bucharest Politehnica

Spațiul destinat conferințelor din cadrul hotelului oferă patru săli flexibile, cu lumină naturală și acces la propria terasă privată. Conectate, sălile pot găzdui evenimente private sau corporative de până la 150 de participanți. Hotelul beneficiază de asemenea de o parcare subterană generoasă.

ibis Bucharest Politehnica aduce și un concept de restaurant nou și surprinzător, care oferă preparate populare și mâncăruri locale, acompaniate de o selecție largă de vinuri locale. Alberts’s Place este un restaurant relaxant, calm și elegant. Este un wine-bar, unde oferta se transformă pe parcursul zilei. Este un spațiu confortabil unde oamenii își pot petrece timpul întâlnindu-se cu prietenii, citind o carte sau pur și simplu lucrând, în timp ce ascultă jazz sau blues.

Situat pe malul râului Dâmbovița, hotelul recent construit ibis Bucharest Politehnica este poziționat chiar în inima cartierului de birouri din vestul capitalei, o zonă care găzduiește unele dintre cele mai prestigioase companii locale și internaționale. Hotelul este, de asemenea, poziționat chiar la intrarea în campusul Universității Politehnice București, cea mai mare din țară. ibis Bucharest Politehnica este locul ideal pentru a începe explorarea orașului. Hotelul este la doar câteva minute distanță de Grădina Botanică, Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului. Afi Palace Cotroceni, unul dintre cele mai mari centre comerciale din București, este la doar 5 minute de mers cu mașina de hotel.

Afiliat la rețeaua ibis, hotelul este operat de Accor, unul dintre liderii globali în ospitalitate augmentată, printr-un contract de management. Investitorul hotelului este compania Novum Business Invest - dezvoltator imobiliar de renume cu zece ani de experiență pe piața din România.

Novum Invest este un dezvoltator imobiliar cu capital local, cu o experiență de peste 10 ani pe piața românească. Compania a livrat numeroase proiecte rezidențiale în diferite zone ale Bucureștiului. Ansamblurile sunt situate în zone precum Splaiul Unirii, Timpuri Noi, Prelungirea Ghencea, Politehnica, Lacul Morii, 13 Septembrie, Cotroceni. În prezent, dezvoltatorul are în construcție diverse proiecte și a început să investească și în sectorul ospitalității. Anul trecut, grupul Novum Business Invest a lansat Novum by the Sea, un resort de 4 stele situat în Olimp.

Cu peste 1.200 de hoteluri în peste 65 de țări, ibis este recunoscut peste tot în lume drept principalul brand hotelier economic. ibis face parte din Accor, un grup hotelier, lider

Sursa foto: ibis Bucharest

